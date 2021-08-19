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futebol

São Paulo tem lista extensa de pendurados em reta decisiva no Brasileirão

Igor Gomes, Igor Vinicius, Galeano, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, Liziero e Crespo podem desfalcar a equipe se receberem advertência contra o Sport, em confronto direto...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 18:00
Crédito: Montagem LANCE!
O São Paulo corre o risco de ter desfalques importantes em uma reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Isso porque seis jogadores e mais o técnico Hernán Crespo estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Sport, no domingo, não participarão do duelo contra o Juventude, na próxima rodada. Entre os jogadores, a lista de pendurados é extensa: o lateral-direito Igor Vinicius, os meias Igor Gomes, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e Liziero, além do atacante Galeano. Dentre esses seis, três são titulares importantes da equipe e formam o meio-campo: Nestor, Liziero e Sara.
Já o técnico Hernán Crespo ficou fora de quatro partidas neste Campeonato Brasileiro, mas devido a Covid-19. O argentino não comandou o São Paulo nos duelos contra Atlético-GO (0 a 2), Ceará (1 a 1), Corinthians (0 a 0) e Red Bull Bragantino (1 a 2). Nesse período, o auxiliar Juan Branda o substituiu.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São PauloVale destacar que essa é uma reta decisiva no Campeonato Brasileiro para o Tricolor. O time, que venceu o Grêmio na última rodada, pega adversários diretos, como Sport (17º), Juventude (12º) e América-MG (18º). O São Paulo atualmente, é o 14º colocado da competição, com 18 pontos conquistados e quer se afastar da parte de baixo da tabela.

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