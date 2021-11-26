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futebol

São Paulo tem lista extensa de pendurados em reta decisiva do Brasileirão

Liziero, Benítez, Marquinhos, Luciano, Arboleda, Luan e Gabriel estão pendurados com dois cartões amarelos. Desses sete, três podem ser titulares diante do Sport, no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2021 às 16:51

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 16:51

O São Paulo corre o risco de ter desfalques importantes em uma reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Isso porque sete jogadores estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Sport, neste sábado, não participarão do duelo contra o Grêmio, na próxima rodada. Entre os jogadores, a lista de pendurados é extensa: o zagueiro Arboleda, os volantes Liziero, Luan e Gabriel, o meia Benítez e os atacantes Marquinhos e Luciano. Desses sete, o São Paulo já não contará com Luan e Luciano, lesionados. Todos os outros poderão participar da partida.
Vale destacar que o Tricolor terá o retorno do atacante Eder, que cumpriu suspensão contra o Athletico-PR. No entanto, o jogador deve ser opção no banco de reservas de Rogério Ceni.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!Essa é uma reta decisiva no Campeonato Brasileiro para o Tricolor. O time pega adversários do Z-4, como Sport (19º), Grêmio (18º), além do Juventude (16º), que também briga contra o descenso. O São Paulo atualmente, é o 14º colocado da competição, com 42 pontos conquistados e quer se afastar da parte de baixo da tabela.
Crédito: ArboledaéumdospenduradosdoSãoPaulocontraoSportFoto:RubensChiri/saopaulofc.net

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