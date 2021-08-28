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futebol

São Paulo tem lista extensa de pendurados antes de pausa nos jogos

Igor Gomes, Igor Vinicius, Galeano, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e o técnico Hernán Crespo podem ficar suspensos contra o Fluminense, jogo que será disputado dia 12 de setembro...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 09:00
Crédito: Montagem LANCE!
O São Paulo corre o risco de ter desfalques importantes em uma reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Isso porque cinco jogadores e mais o técnico Hernán Crespo estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Juventude, no domingo, não participarão do duelo contra o Fluminense. Entre os jogadores, a lista de pendurados é extensa: o lateral-direito Igor Vinicius, os meias Igor Gomes, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, além do atacante Galeano. Dentre esses seis, dois são titulares importantes da equipe e formam o meio-campo: Nestor e Sara.
Já o técnico Hernán Crespo ficou fora de quatro partidas neste Campeonato Brasileiro, mas devido a Covid-19. O argentino não comandou o São Paulo nos duelos contra Atlético-GO (0 a 2), Ceará (1 a 1), Corinthians (0 a 0) e Red Bull Bragantino (1 a 2). Nesse período, o auxiliar Juan Branda o substituiu.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiVale destacar que o São Paulo terá uma pausa extensa nas partidas, já que a CBF adiou os jogos contra América-MG, pelo Campeonato Brasileiro e Fortaleza, na volta das quartas de final da Copa do Brasil, devido a Data-Fifa. Pelo Tricolor, o ala Daniel Alves e o zagueiro Miranda estão com o grupo da seleção nacional.

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