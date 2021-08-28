São Paulo tem lista extensa de pendurados antes de pausa nos jogos

Crédito: Montagem LANCE!

O São Paulo corre o risco de ter desfalques importantes em uma reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Isso porque cinco jogadores e mais o técnico Hernán Crespo estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Juventude, no domingo, não participarão do duelo contra o Fluminense. Entre os jogadores, a lista de pendurados é extensa: o lateral-direito Igor Vinicius, os meias Igor Gomes, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, além do atacante Galeano. Dentre esses seis, dois são titulares importantes da equipe e formam o meio-campo: Nestor e Sara.

Já o técnico Hernán Crespo ficou fora de quatro partidas neste Campeonato Brasileiro, mas devido a Covid-19. O argentino não comandou o São Paulo nos duelos contra Atlético-GO (0 a 2), Ceará (1 a 1), Corinthians (0 a 0) e Red Bull Bragantino (1 a 2). Nesse período, o auxiliar Juan Branda o substituiu.