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futebol

São Paulo tem lista de pendurados; próxima partida é contra o Flamengo

Liziero, Gabriel, Marquinhos, Welington, Luan, Luciano, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, além de Arboleda, que já será desfalque por convocação, estão com dois cartões amarelos...
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Publicado em 

09 nov 2021 às 12:00

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 12:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo corre o risco de ter desfalques importantes em uma reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Isso porque nove jogadores estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, não participarão do duelo contra o Flamengo, na próxima rodada. Entre os jogadores, a lista de pendurados é extensa: o zagueiro Arboleda, que já será desfalque por conta da convocação para o Equador, o lateral-esquerdo Welington, os volantes Liziero, Luan, Gabriel e Rodrigo Nestor, o meia Gabriel Sara e os atacantes Marquinhos e Luciano.
Vale destacar que o Tricolor já terá o desfalque do atacante Rigoni, que levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Bahia e não joga diante do Leão do Pici.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiVale destacar que essa é uma reta decisiva no Campeonato Brasileiro para o Tricolor. O time pega adversários do G-6, como Fortaleza (5º), Flamengo (3º) e Palmeiras (2º). O São Paulo atualmente, é o 14º colocado da competição, com 37 pontos conquistados e quer se afastar da parte de baixo da tabela.

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