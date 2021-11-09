São Paulo tem lista de pendurados; próxima partida é contra o Flamengo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo corre o risco de ter desfalques importantes em uma reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Isso porque nove jogadores estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, não participarão do duelo contra o Flamengo, na próxima rodada. Entre os jogadores, a lista de pendurados é extensa: o zagueiro Arboleda, que já será desfalque por conta da convocação para o Equador, o lateral-esquerdo Welington, os volantes Liziero, Luan, Gabriel e Rodrigo Nestor, o meia Gabriel Sara e os atacantes Marquinhos e Luciano.

Vale destacar que o Tricolor já terá o desfalque do atacante Rigoni, que levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Bahia e não joga diante do Leão do Pici.