São Paulo tem jogo importante para manter liderança no Paulistão Sub-20

Crédito: Neto Bonvino/São Bento

O São Paulo tem uma partida importante pela frente no Paulistão Sub-20. Atual líder do Grupo 7 da competição, o Tricolor paulista recebe o SC Brasil, nesta sexta-feira (17), às 15h, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, em jogo válido pela sétima rodada da competição. A partida será transmitida pela FPFTv (via Eleven Sports).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O São Paulo é o líder do Grupo 7, com 13 pontos conquistados em seis jogos, somando quatro vitórias, um empate e uma derrota. Além disso, o Tricolor tem o melhor ataque do grupo, com 13 gols marcados, e a melhor defesa, com três gols sofridos.

Na última rodada, porém, a equipe perdeu pela primeira vez na competição, sendo derrotada pelo Audax.

O jogo contra o SC Brasil marca mais um capítulo da maratona vivida pelo time sub-20 do São Paulo. A equipe dirigida pelo treinador Alex de Souza, divide sua preparação em dois campeonatos: o estadual e o Brasileirão da categoria.No último domingo (12), o Tricolor foi derrotado pelo Flamengo, por 4 a 2, na Gávea e, com o resultado, perdeu a liderança para o Atlético-MG, que tem o mesmo número de pontos do São Paulo (30), mas lidera o torneio pelos critérios de desempate.

O próximo compromisso do São Paulo no Brasileiro acontece na próxima segunda-feira (20), enfrenta o Botafogo, em Cotia.