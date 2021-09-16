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São Paulo tem jogo importante para manter liderança no Paulistão Sub-20

Tricolor enfrenta o SC Brasil, em Cotia, nesta sexta-feira (17), pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista da categoria. São Paulo é o atual líder do Grupo 7...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 17:01

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 17:01
Crédito: Neto Bonvino/São Bento
O São Paulo tem uma partida importante pela frente no Paulistão Sub-20. Atual líder do Grupo 7 da competição, o Tricolor paulista recebe o SC Brasil, nesta sexta-feira (17), às 15h, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, em jogo válido pela sétima rodada da competição. A partida será transmitida pela FPFTv (via Eleven Sports).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O São Paulo é o líder do Grupo 7, com 13 pontos conquistados em seis jogos, somando quatro vitórias, um empate e uma derrota. Além disso, o Tricolor tem o melhor ataque do grupo, com 13 gols marcados, e a melhor defesa, com três gols sofridos.
Na última rodada, porém, a equipe perdeu pela primeira vez na competição, sendo derrotada pelo Audax.
O jogo contra o SC Brasil marca mais um capítulo da maratona vivida pelo time sub-20 do São Paulo. A equipe dirigida pelo treinador Alex de Souza, divide sua preparação em dois campeonatos: o estadual e o Brasileirão da categoria.No último domingo (12), o Tricolor foi derrotado pelo Flamengo, por 4 a 2, na Gávea e, com o resultado, perdeu a liderança para o Atlético-MG, que tem o mesmo número de pontos do São Paulo (30), mas lidera o torneio pelos critérios de desempate.
O próximo compromisso do São Paulo no Brasileiro acontece na próxima segunda-feira (20), enfrenta o Botafogo, em Cotia.
O São Paulo, porém, pensa no jogo contra o SC Brasil. No primeiro turno, o Tricolor derrotou o adversário por 6 a 0, no estádio Hermínio Esposito, em Embu das Artes, com gols de Beraldo, Pet, Antônio, Talles, Iury e Carrijo.

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