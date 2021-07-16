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São Paulo tem jogadores importantes pendurados contra o Fortaleza

Caso recebam cartão amarelo na partida contra o Fortaleza, Benítez, Léo, Welington e Liziero podem desfalcar o São Paulo na 13ª rodada, contra o Flamengo...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 17:00
Crédito: Léo, Welington, Liziero e Benítez estão pendurados (Fotos: Rubens Chiri / saopaulofc.net e Staff Images / CONMEBOL
Em meio a um calendário apertado e com muitos desfalques, o São Paulo entra em campo neste sábado (17), às 17h, para enfrentar o Fortaleza, no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos atletas que desfalcam a equipe, o time tem quatro atletas pendurados que, caso recebam amarelo na partida contra o Fortaleza, ficarão de fora do jogo contra o Flamengo, no próximo fim de semana.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Os pendurados do Tricolor são jogadores importantes do atual elenco. Os quatro que possuem dois cartões amarelos acumulados são: Martín Benítez, Liziero, Léo e Welington.
Assim, todos os pendurados da equipe jogaram a última partida da equipe, contra o Racing, da Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores, e podem jogar novamente contra o Fortaleza.
Caso recebam um cartão amarelo, os atletas serão suspensos para o próximo confronto do São Paulo, que é justamente uma partida muito difícil, contra o Flamengo, no Maracanã, no próximo domingo (25), às 16h, pela 13ª rodada do Brasileirão. Contra um adversário duro, ter desfalques tão importantes pode ser determinante para o resultado.Atualmente, o Tricolor encara muitos desfalques em seu elenco. Na partida diante do Racing, o treinador Hernán Crespo não contou com seis jogadores. William, Luciano, Rigoni e Miranda não jogaram por causa de lesões, enquanto Bruno Alves ficou de fora por suspensão e Daniel Alves por estar defendendo a seleção olímpica do Brasil.
Com Miranda, Luciano e Rigoni avançados na recuperação, os atletas devem ficar de fora do jogo contra o Fortaleza, mas podem voltar a campo nos jogos seguintes da equipe.

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