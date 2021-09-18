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futebol

São Paulo tem jogadores importantes pendurados contra o Atlético-GO

Além de Rigoni, Léo, Luan, Luciano, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, Galeano e o técnico Crespo, estão pendurados e podem ser desfalques em sequência importante...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 12:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo corre o risco de ter desfalques importantes em uma reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Isso porque sete jogadores e mais o técnico Hernán Crespo estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Atlético-GO, no domingo, não participarão do duelo contra o América-MG, na próxima rodada. Entre os jogadores, a lista de pendurados é extensa: o zagueiro Léo, os volantes Luan e Rodrigo Nestor, o meia Gabriel Sara e os atacantes Galeano, Luciano e Rigoni. Dentre esses sete, cinco são titulares importantes da equipe: Léo, Luan, Nestor, Luciano e Rigoni.
Já o técnico Hernán Crespo ficou fora de quatro partidas neste Campeonato Brasileiro, mas devido a Covid-19. O argentino não comandou o São Paulo nos duelos contra Atlético-GO (0 a 2), Ceará (1 a 1), Corinthians (0 a 0) e Red Bull Bragantino (1 a 2). Nesse período, o auxiliar Juan Branda o substituiu.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Vale destacar que essa é uma reta decisiva no Campeonato Brasileiro para o Tricolor. Após ser eliminado na Copa do Brasil o clube do Morumbi precisa mostrar reação no Campeonato Brasileiro, onde é somente o 16º colocado, com 22 pontos.

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