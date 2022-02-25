Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo tem interesse no volante Gregore, do Inter Miami-EUA

Tricolor, que contratou Andrés Colorado para a posição, agora negocia com o volante que já teve passagem pelo Bahia e hoje está no Inter Miami...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 15:00
O São Paulo procura mais um volante no mercado. Depois de acertar com o colombiano Andrés Colorado, agora o Tricolor tem interesse na contratação de Gregore, de 27 anos, que atua no Inter Miami-EUA e teve boa passagem pelo Bahia. A informação foi publicada incialmente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Gregore está em alta no Inter Miami-EUA, onde foi eleito o melhor jogador da equipe na MLS, a principal liga americana. O jogador costuma ter uma característica mais defensiva, assim como Luan, que está lesionado e ainda não atuou na temporada.
Segundo o 'Transfermarkt', Gregore tem contrato com o clube americano até o final de 2024. Além do mais, caso ele seja contratado pelo Tricolor, só poderia fazer sua estreia na segunda fase do Campeonato Paulista, já que os clubes têm somente até esta sexta-feira para inscrever atletas na primeira fase. Na última temporada pelo Inter Miami, Gregore disputou 39 jogos, com 12 vitórias, quatro empates e 13 derrotas, dando três assistências. A equipe terminou a MLS na 20ª colocação, com 41 pontos. A competição tem 27 clubes.
Crédito: SãoPauloestáinteressadoemGregore,doInterMiami(Foto:Divulgação/SiteoficialdoInterMiami

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados