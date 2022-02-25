São Paulo tem interesse no volante Gregore, do Inter Miami-EUA

O São Paulo procura mais um volante no mercado. Depois de acertar com o colombiano Andrés Colorado, agora o Tricolor tem interesse na contratação de Gregore, de 27 anos, que atua no Inter Miami-EUA e teve boa passagem pelo Bahia. A informação foi publicada incialmente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Gregore está em alta no Inter Miami-EUA, onde foi eleito o melhor jogador da equipe na MLS, a principal liga americana. O jogador costuma ter uma característica mais defensiva, assim como Luan, que está lesionado e ainda não atuou na temporada.