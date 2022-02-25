São Paulo tem interesse no volante Gregore, do Inter Miami-EUA

O São Paulo procura mais um volante no mercado. Depois de acertar com o colombiano Andrés Colorado, agora o Tricolor tem interesse na contratação de Gregore, de 27 anos, que atua no Inter Miami-EUA e teve boa passagem pelo Bahia. A informação foi publicada incialmente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Gregore está em alta no Inter Miami-EUA, onde foi eleito o melhor jogador da equipe na MLS, a principal liga americana. O jogador costuma ter uma característica mais defensiva, assim como Luan, que está lesionado e ainda não atuou na temporada.
Segundo o 'Transfermarkt', Gregore tem contrato com o clube americano até o final de 2024. Além do mais, caso ele seja contratado pelo Tricolor, só poderia fazer sua estreia na segunda fase do Campeonato Paulista, já que os clubes têm somente até esta sexta-feira para inscrever atletas na primeira fase. Na última temporada pelo Inter Miami, Gregore disputou 39 jogos, com 12 vitórias, quatro empates e 13 derrotas, dando três assistências. A equipe terminou a MLS na 20ª colocação, com 41 pontos. A competição tem 27 clubes.