São Paulo tem interesse no lateral-direito Jhilmar Lora, do Sporting Cristal

Apesar do acerto com o lateral-direito Rafinha, outro nome da posição interessa ao São Paulo: o peruano Jhilmar Lora, de 21 anos, um dos destaques do Sporting Cristal-PER, inclusive sendo convocado para a seleção do seu país, que disputou a última Copa América.Conforme apurado pelo LANCE!, uma reunião entre representantes do jogador e a diretoria são-paulina pode acontecer ainda nesta segunda-feira. Pessoas ligadas a Lora, inclusive, demonstram otimismo em um desfecho positivo entre as duas partes.

Lora disputou 37 partidas na última temporada pelo Sporting Cristal-PER, com três assistências. Ele foi titular na derrota da equipe peruana para o São Paulo por 3 a 0, na última Libertadores, pela fase de grupos. No jogo de ida, ele entrou no segundo tempo em outro revés pelo mesmo placar para o Tricolor.Inclusive, Lora foi convocado pelo técnico Ricardo Gareca para a disputa da Copa América na equipe do Peru. Ele disputou três partidas, com 28 minutos em campo.

O São Paulo procura jogadores para a posição, e inclusive já se acertou com Rafinha, que estava no Grêmio. O contrato com o lateral deve ser de uma temporada.