São Paulo tem interesse na contratação do atacante uruguaio Ignácio Ramírez

O São Paulo tem mais um alvo no mercado da bola para o setor ofensivo. O LANCE! apurou que trata-se do uruguaio Juan Ignácio Ramírez, de 24 anos, que é destaque no Liverpool-URU. Santos e Palmeiras também demonstraram interesse no jogador. O Alviverde chegou a conversar com o clube uruguaio, mas não houve acordo. Ramírez, segundo o 'Transfermarkt', tem contrato somente até o final dessa temporada. Sendo assim, poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O São Paulo negocia com o LIverpool, e as conversas estão em estágio inicial.