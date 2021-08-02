São Paulo tem interesse na contratação do atacante uruguaio Ignácio Ramírez

O São Paulo tem mais um alvo no mercado da bola para o setor ofensivo. O LANCE! apurou que trata-se do uruguaio Juan Ignácio Ramírez, de 24 anos, que é destaque no Liverpool-URU. Santos e Palmeiras também demonstraram interesse no jogador. O Alviverde chegou a conversar com o clube uruguaio, mas não houve acordo. Ramírez, segundo o 'Transfermarkt', tem contrato somente até o final dessa temporada. Sendo assim, poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O São Paulo negocia com o LIverpool, e as conversas estão em estágio inicial.
O atacante está no Liverpool-URU desde 2016, quando subiu aos profissionais. Em seis temporadas até aqui, foram 85 gols em 170 jogos pela equipe uruguaia. Nessa temporada, foram 11 gols em 11 jogos, artilheiro máximo do clube uruguaio.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Vale ressaltar que o São Paulo vem buscando um atacante no mercado da bola. O Tricolor já procurou nomes como Borré, Calleri e Benedetto, mas as conversas não avançaram pela questão econômica. A equipe do Morumbi tem pressa por conta da disputa das quartas de final da Libertadores.