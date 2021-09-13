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futebol

São Paulo tem histórico favorável como visitante diante do Fortaleza

Em dez jogos atuando no Ceará, Tricolor venceu quatro, empatou três e perdeu também três partidas. São Paulo precisa da vitória para passar no tempo normal na Copa do Brasil...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 15:30
Crédito: Miguel Schincariol / saopaulofc.net
O São Paulo defenderá um retrospecto positivo como visitante contra o Fortaleza nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Castelão, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Em dez jogos atuando no Ceará, o Tricolor venceu quatro, empatou três e perdeu também três partidas. Além disso, na única vez que os times se enfrentaram pela Copa do Brasil, o São Paulo levou a melhor e eliminou o Leão, nas oitavas de final do mata-mata de 2020.
Outro aspecto positivo é que o clube do Morumbi não perde para o Fortaleza fora de casa desde o Brasileirão de 2006. Na ocasião, o Leão derrotou o São Paulo por 1 a 0, com gol do atacante Finazzi. De lá para cá, foram três jogos, com duas vitórias do São Paulo e um empate.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!No jogo de ida, o São Paulo empatou com Fortaleza por 2 a 2, no Morumbi. Rigoni marcou os dois gols do Tricolor, enquanto Yago Pikachu e Romarinho, nos acréscimos da segunda etapa, empataram para o Leão. Agora, quem vencer leva a vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Qualquer empate coloca a decisão nas penalidades máximas.
VEJA OS DUELOS DO SÃO PAULO CONTRA O FORTALEZA FORA DE CASA14/11/2020 - Fortaleza 2-3 São Paulo - Brasileirão 202014/10/2020  - Fortaleza 3-3 São Paulo - Copa do Brasil 202012/05/2019 - Fortaleza 0-1 São Paulo - Brasileirão 2019 23/04/2006 - Fortaleza 1-0 São Paulo - Brasileirão 200627/11/2005 - Fortaleza 1-0 São Paulo - Brasileirão 2005 20/08/2003 - Fortaleza 0-2 São Paulo - Brasileirão 2003 15/02/1984 - Fortaleza 1-0 São Paulo - Brasileirão 1984 04/04/1981 - Fortaleza 0-1 São Paulo - Brasileirão 1981 18/05/1974 - Fortaleza 1-1 São Paulo - Brasileirão 1974 16/09/1973 - Fortaleza 0-0 São Paulo - Brasileirão 1973

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