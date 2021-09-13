São Paulo tem histórico favorável como visitante diante do Fortaleza

Crédito: Miguel Schincariol / saopaulofc.net

O São Paulo defenderá um retrospecto positivo como visitante contra o Fortaleza nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Castelão, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Em dez jogos atuando no Ceará, o Tricolor venceu quatro, empatou três e perdeu também três partidas. Além disso, na única vez que os times se enfrentaram pela Copa do Brasil, o São Paulo levou a melhor e eliminou o Leão, nas oitavas de final do mata-mata de 2020.

Outro aspecto positivo é que o clube do Morumbi não perde para o Fortaleza fora de casa desde o Brasileirão de 2006. Na ocasião, o Leão derrotou o São Paulo por 1 a 0, com gol do atacante Finazzi. De lá para cá, foram três jogos, com duas vitórias do São Paulo e um empate.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!No jogo de ida, o São Paulo empatou com Fortaleza por 2 a 2, no Morumbi. Rigoni marcou os dois gols do Tricolor, enquanto Yago Pikachu e Romarinho, nos acréscimos da segunda etapa, empataram para o Leão. Agora, quem vencer leva a vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Qualquer empate coloca a decisão nas penalidades máximas.