São Paulo tem folga e viagem nesta semana; veja primeira programação da 'Era Ceni'

Após a vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, na última segunda-feira (18), no Morumbi, o São Paulo definiu sua programação para a semana. Em seu cronograma, o Tricolor fará apenas uma partida, contra o Red Bull Bragantino, no domingo (14), em Bragança Paulista, e terá folga. A semana começa com folga para o elenco nesta terça-feira. Logo depois, na quarta, o time se reapresenta na parte da manhã, onde começa a preparação para encarar o Massa Bruta.