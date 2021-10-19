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São Paulo tem folga e viagem nesta semana; veja primeira programação da 'Era Ceni'

Elenco do Tricolor folga nesta terça-feira e se reapresenta na terça pela manhã. Próxima partida é diante do Red Bull Bragantino, no próximo domingo, às 18h15, em Bragança...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 10:00

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Após a vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, na última segunda-feira (18), no Morumbi, o São Paulo definiu sua programação para a semana. Em seu cronograma, o Tricolor fará apenas uma partida, contra o Red Bull Bragantino, no domingo (14), em Bragança Paulista, e terá folga. A semana começa com folga para o elenco nesta terça-feira. Logo depois, na quarta, o time se reapresenta na parte da manhã, onde começa a preparação para encarar o Massa Bruta.
Na quinta e na sexta-feira, mais treinamentos, todos na parte da manhã. No sábado, o elenco comandado por Rogério Ceni fecha a preparação e viaja até o interior paulista. No domingo, o time joga diante do Red Bull Bragantino.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiVale destacar que essa é a primeira programação da 'Era Ceni' no São Paulo. Não foi divulgado nenhum treino ou atividade nos dias dos jogos, como era de praxe na comissão técnica de Hernán Crespo.
VEJA A PROGRAMAÇÃO
​Terça-feira (19/10)Livre
Quarta-feira (20/10)Treinamento - manhãCT da Barra Funda
Quinta-feira (21/10)Treinamento - manhãCT da Barra Funda
Sexta-feira (22/10)Treinamento - manhãCT da Barra Funda
Sábado (23/10)Treinamento - manhãCT da Barra Funda
Domingo (24/10)Red Bull Bragantino x São Paulo - 18h15Campeonato Brasileiro28ª RodadaEstádio Nabi Abi Chedid

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