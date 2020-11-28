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São Paulo tem eleição para definição do Conselho do clube neste sábado

Sócios do Tricolor escolherão cem novos conselheiros no Morumbi. Votação pode indicar o futuro presidente do clube, já que os eleitos de hoje votam para o cargo mandatário...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 08:43

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 08:43
Crédito: Divulgação/São Paulo FC
Este sábado promete ser agitado no Morumbi. Os sócios do São Paulo vão escolher cem novos conselheiros em assembleia geral. Este é o último evento antes da eleição para presidente, que não tem data definida, mas será realizada provavelmente na primeira quinzena de dezembro.
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A eleição de hoje pode praticamente definir qual será o novo mandatário do Tricolor até 2023. Isso porque os eleitos de hoje são os responsáveis por escolher o presidente da diretoria, cargo disputado por Roberto Natel e Julio Casares, e também o presidente do Conselho Deliberativo, onde estão na disputa Marcelo Portugal Gouvêa e Olten Ayres.Esses conselheiros se inscreveram em uma das duas chapas que concorrem à presidência. Por conta disso, a chapa que tiver o maior número de eleitos na votação de hoje, tem teoricamente, mais vantagem para a eleição de presidente. Vale ressaltar que os sócios escolhem os conselheiros, que, no começo de dezembro, se juntarão a mais 152 conselheiros vitalícios e escolherão o novo presidente.
A votação acontecerá na sede social do São Paulo, das 8h às 17h. Para votar, o sócio precisa ter mais de dois anos de clube e poderá escolher vinte conselheiros. O resultado pode sair no fim da noite de hoje, ou até mesmo na madrugada de domingo.

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