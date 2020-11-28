São Paulo tem eleição para definição do Conselho do clube neste sábado

Este sábado promete ser agitado no Morumbi. Os sócios do São Paulo vão escolher cem novos conselheiros em assembleia geral. Este é o último evento antes da eleição para presidente, que não tem data definida, mas será realizada provavelmente na primeira quinzena de dezembro.

A eleição de hoje pode praticamente definir qual será o novo mandatário do Tricolor até 2023. Isso porque os eleitos de hoje são os responsáveis por escolher o presidente da diretoria, cargo disputado por Roberto Natel e Julio Casares, e também o presidente do Conselho Deliberativo, onde estão na disputa Marcelo Portugal Gouvêa e Olten Ayres.Esses conselheiros se inscreveram em uma das duas chapas que concorrem à presidência. Por conta disso, a chapa que tiver o maior número de eleitos na votação de hoje, tem teoricamente, mais vantagem para a eleição de presidente. Vale ressaltar que os sócios escolhem os conselheiros, que, no começo de dezembro, se juntarão a mais 152 conselheiros vitalícios e escolherão o novo presidente.