São Paulo tem dificuldade contra times que jogam mais fechados? Auxiliar explica que não é bem assim

Crédito: Rubens Chiri/SPFC

No último sábado (5), o São Paulo enfrentou o Atlético Goianiense, fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, e foi derrotado por 2 a 0. Sem conseguir balançar as redes e com dificuldades para perfurar a defesa do Dragão durante muitos momentos da partida, o auxiliar da equipe Juan Branda, que substituiu Crespo no jogo, falou sobre o rendimento do ataque.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Contra o Atlético Goianiense, o Tricolor Paulista encarou uma equipe que tirou espaços e pressionou fortemente o portador da bola e as opções de passe.

Diante dessa pressão, exercida sob a saída de bola e sob o setor de criação e ataque, o São Paulo apresentou dificuldade para se livrar da pressão e conseguir maior liberdade para criar suas jogadas e chegar a boas jogadas de ataque, embora, em momentos, tenha conseguido dominar as ações.

Sobre os desafios de enfrentar times mais fechados, o auxiliar Juan Branda, que comandou o time no lugar de Hernán Crespo, que apresentou sintomas de gripe, falou sobre a pontualidade dos problemas do jogo contra o Atlético Goianiense, relembrando de outros triunfos da equipe contra times que jogam de maneira semelhante, como o rival Palmeiras.

- Nós sabemos que contra os times que fecham espaços é mais difícil, mas viemos de enfrentar um time como o Palmeiras, que é muito bom fechando espaços e jogando no contragolpe e, em três jogos que tivemos contra eles, não sofremos gols e ganhamos em dois. Mas sabemos que são partidas mais difíceis porque são espaços menores - analisou o auxiliar.O próximo jogo da equipe é na próxima terça-feira (8), diante do 4 de Julho, do Piauí, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Tricolor perdeu por 3 a 2, mostrando, em alguns momentos, dificuldades para criar jogadas de ataque e se infiltrar na defesa adversária.