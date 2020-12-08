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futebol

São Paulo tem dez pendurados antes de clássico contra o Corinthians

Técnico Fernando Diniz pode ter problemas para o Majestoso, já que time conta com diversos pendurados para o clássico do próximo domingo e quer manter o embalo...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 15:55

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 15:55

Crédito: Rubens Chiri
Apesar de ser a única equipe do Brasileirão sem ter jogadores expulsos, o São Paulo tem que tomar cuidado com os cartões amarelos na partida contra o Botafogo, às 21h30, no Morumbi, nesta quarta-feira (09), em jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque a equipe tem nada mais nada menos que dez jogadores pendurados.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Juanfran, Arboleda, Luan, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius e Tchê Tchê correm o risco de não enfrentarem o Corinthians, no próximo domingo, na Neo Química Arena. Além dos dez jogadores, o técnico Fernando Diniz também está pendurado. Para o confronto diante dos cariocas, Diniz tem uma dúvida no meio-campo. Hernanes, Tchê Tchê e Vitor Bueno disputam a vaga de Daniel Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além do capitão, o zagueiro Walce e o meia Liziero, lesionados, são desfalques. Um provável time tem: Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Tchê Tchê (Vitor Bueno ou Hernanes) e Igor Gomes; Luciano e Brenner.
Com um jogo a menos, o São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro com 47 pontos. quatro a mais que o Atlético-MG, com 43.

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