São Paulo tem dez pendurados antes de clássico contra o Corinthians

Crédito: Rubens Chiri

Apesar de ser a única equipe do Brasileirão sem ter jogadores expulsos, o São Paulo tem que tomar cuidado com os cartões amarelos na partida contra o Botafogo, às 21h30, no Morumbi, nesta quarta-feira (09), em jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque a equipe tem nada mais nada menos que dez jogadores pendurados.

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Juanfran, Arboleda, Luan, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius e Tchê Tchê correm o risco de não enfrentarem o Corinthians, no próximo domingo, na Neo Química Arena. Além dos dez jogadores, o técnico Fernando Diniz também está pendurado. Para o confronto diante dos cariocas, Diniz tem uma dúvida no meio-campo. Hernanes, Tchê Tchê e Vitor Bueno disputam a vaga de Daniel Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além do capitão, o zagueiro Walce e o meia Liziero, lesionados, são desfalques. Um provável time tem: Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Tchê Tchê (Vitor Bueno ou Hernanes) e Igor Gomes; Luciano e Brenner.