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futebol

São Paulo tem cinco jogadoras convocadas para a Seleção Sub-20

Entre as convocadas, a novidade foi a atacante Giovaninha, que defenderá a Seleção Feminina do Brasil na categoria pela primeira vez na sua carreira...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 18:17

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 18:17
Crédito: Adriano Fontes / CBF
Nesta segunda-feira (22), a lista das 23 atletas convocadas para defender a Seleção Brasileira Feminina Sub-20 foi divulgada pela CBF, com cinco jogadoras do São Paulo. Entre as representantes do Tricolor, estão: a zagueira Lauren, a lateral-esquerda Clara, as meio-campistas Cris e Yaya, e a atacante Giovaninha.As atletas estarão à disposição da equipe brasileira entre os dias 5 e 13 de abril, para enfrentar o México, na Cidade do México (MEX).
A novidade ficou por conta da atacante Giovaninha, que foi convocada pela primeira vez para a Seleção Sub-20. Lauren, Clara, Cris e Yaya, por outro lado, são comumente chamadas pelo técnico Jonas Urias.
As atletas viajarão para a Cidade do México, onde enfrentarão o anfitrião em duas partidas, nos dias 9 e 12 de abril, às 15h (Horário de Brasília), no Centro de Alto Rendimento "El Car".As convocadas foram:
Goleiras: Gabriela Barbieri (Internacional), Ravena (Fluminense) e Lucilene (Ferroviária)
Defensoras: Patricia (Grêmio), Lauren (São Paulo), Tarciane (Fluminense), Núbia (Fluminense), Ana Clara (São Paulo), Bruna (Santos) e Liriel (Internacional)
Meias: Laura (Santos), Cris (São Paulo), Yaya (São Paulo), Luana (Santos), Luany (Fluminense), Rafaela (Grêmio) e Maiara (Internacional)
Atacantes: Milena (Internacional), Giovaninha (São Paulo), Analuyza (Santos), Ana Beatriz (Internacional), Giovanna Fernandes (Santos) e Layssa (RedBull/Bragantino)

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