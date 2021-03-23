São Paulo tem cinco jogadoras convocadas para a Seleção Sub-20

Crédito: Adriano Fontes / CBF

Nesta segunda-feira (22), a lista das 23 atletas convocadas para defender a Seleção Brasileira Feminina Sub-20 foi divulgada pela CBF, com cinco jogadoras do São Paulo. Entre as representantes do Tricolor, estão: a zagueira Lauren, a lateral-esquerda Clara, as meio-campistas Cris e Yaya, e a atacante Giovaninha.As atletas estarão à disposição da equipe brasileira entre os dias 5 e 13 de abril, para enfrentar o México, na Cidade do México (MEX).

A novidade ficou por conta da atacante Giovaninha, que foi convocada pela primeira vez para a Seleção Sub-20. Lauren, Clara, Cris e Yaya, por outro lado, são comumente chamadas pelo técnico Jonas Urias.

As atletas viajarão para a Cidade do México, onde enfrentarão o anfitrião em duas partidas, nos dias 9 e 12 de abril, às 15h (Horário de Brasília), no Centro de Alto Rendimento "El Car".As convocadas foram:

Goleiras: Gabriela Barbieri (Internacional), Ravena (Fluminense) e Lucilene (Ferroviária)

Defensoras: Patricia (Grêmio), Lauren (São Paulo), Tarciane (Fluminense), Núbia (Fluminense), Ana Clara (São Paulo), Bruna (Santos) e Liriel (Internacional)

Meias: Laura (Santos), Cris (São Paulo), Yaya (São Paulo), Luana (Santos), Luany (Fluminense), Rafaela (Grêmio) e Maiara (Internacional)