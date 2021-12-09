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São Paulo tem bom retrospecto como visitante contra o América-MG

Em seis jogos disputados contra o Coelho em Minas Gerais, Tricolor venceu três, empatou duas e perdeu apenas em uma oportunidade...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 08:00

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 08:00

O São Paulo tem bom retrospecto contra o América-MG em Minas Gerais, adversário e palco da partida do Tricolor na noite desta quinta (09), às 21h30, pela 38ª rodada do Brasileirão.Em seis jogos até aqui contra a equipe do Coelho fora de casa, o São Paulo teve três vitórias, dois empates e apenas uma derrota até aqui, desde o Brasileirão de 1974, quando aconteceu o primeiro jogo entre eles pela competição.
Para exemplificar os resultados, vamos por ordem dos anos. Essa partida em 1974 acabou com empate sem gols, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, pela Copa do Brasil de 1996, o Tricolor derrotou o adversário por 2 a 1. No Brasileiro de 1998, mais uma vitória, desta vez por 3 a 1.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoEm duelos neste século, o retrospecto é mais equilibrado. Em 2011, as equipes empataram por 1 a 1 pelo Brasileiro. Já em 2016, o Tricolor sofreu a única derrota atuando fora de casa contra o Coelho, por 1 a 0. A última partida entre os clubes no Estado foi uma vitória do São Paulo por 3 a 1, em 2018.
VEJA OS DUELOS ENTRE AMÉRICA-MG E SÃO PAULO EM MINAS GERAIS:
América Mineiro 1 x 3 São Paulo - Brasileirão 2018América Mineiro 1 x 0 São Paulo - Brasileirão 2016 América Mineiro 1 x 1 São Paulo - Brasileirão 2011 América Mineiro 1 x 3 São Paulo - Brasileirão 1998 América Mineiro 1 x 2 São Paulo - Copa Brasil 1996América Mineiro 0 x 0 São Paulo - Brasileirão 1974
Crédito: SãoPaulotembomretrospectocontraoAmérica-MGforadecasa(Foto:JoãoZebral/América

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