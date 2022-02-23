São Paulo tem até sexta-feira para inscrever Andrés Colorado no Paulistão 2022

Anunciado pelo São Paulo na última terça-feira (22), Andrés Colorado pode ser inscrito para disputar as próximas rodadas do Campeonato Paulista 2022 até sexta-feira (25). De acordo com o regulamento da competição, cada equipe pode inscrever 26 jogadores para participarem da disputa. Porém, o prazo para a inscrição nesta primeira fase vai até esta sexta-feira (25). Após essa data, só serão aceitas as inscrições feitas após o fim da fase de grupos. Em 22 de março, portanto, encerra-se o prazo da troca de até quatro jogadores para disputarem as quartas de finais do Paulistão.Caso o São Paulo queira que o novo reforço, que chegou como um empréstimo para essa temporada, faça parte dos próximos jogos, deverá correr contra o tempo e inscrever o colombiano até a data limite.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosO volante atuou pelo Deportivo Cali nas últimas temporadas, assinando um contrato de um ano com o São Paulo como empréstimo, mas com a opção de compra dos seus direitos por 1,6 milhão de dólares.