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futebol

São Paulo tem até sexta-feira para inscrever Andrés Colorado no Paulistão 2022

Caso jogador não seja inscrito até a data, só poderá jogar no campeonato após a fase de grupos...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 14:31

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2022 às 14:31
Anunciado pelo São Paulo na última terça-feira (22), Andrés Colorado pode ser inscrito para disputar as próximas rodadas do Campeonato Paulista 2022 até sexta-feira (25). De acordo com o regulamento da competição, cada equipe pode inscrever 26 jogadores para participarem da disputa. Porém, o prazo para a inscrição nesta primeira fase vai até esta sexta-feira (25). Após essa data, só serão aceitas as inscrições feitas após o fim da fase de grupos. Em 22 de março, portanto, encerra-se o prazo da troca de até quatro jogadores para disputarem as quartas de finais do Paulistão.Caso o São Paulo queira que o novo reforço, que chegou como um empréstimo para essa temporada, faça parte dos próximos jogos, deverá correr contra o tempo e inscrever o colombiano até a data limite.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosO volante atuou pelo Deportivo Cali nas últimas temporadas, assinando um contrato de um ano com o São Paulo como empréstimo, mas com a opção de compra dos seus direitos por 1,6 milhão de dólares.
Crédito: SãoPaulotematésexta-feiraparainscreverColoradonoPaulistão2022(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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