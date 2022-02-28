Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo tem apenas três remanescentes que foram titulares no último jogo contra o Água Santa
futebol

São Paulo tem apenas três remanescentes que foram titulares no último jogo contra o Água Santa

Apenas Tiago Volpi, Arboleda e Léo continuam no elenco do Tricolor daquela escalação na vitória por 2 a 0 diante da equipe de Diadema. Pablo e Daniel Alves marcaram os gols...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 08:00
O São Paulo volta a enfrentar o Água Santa depois de dois anos, já que o último jogo aconteceu em janeiro de 2020. Apesar de não ser tanto tempo, o Tricolor mudou praticamente todo time titular daquela vitória por 2 a 0, para a equipe que encara o Netuno, nesta segunda-feira (28), às 15h, em Diadema, pelo Paulistão. Naquela ocasião, o São Paulo de Fernando Diniz entrou em campo contra o Água Santa com a seguinte escalação: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Léo; Tchê Tchê, Hernanes e Daniel Alves; Helinho, Vitor Bueno e Pablo. Sendo assim, somente três atletas que foram titulares permanecem no elenco: Volpi, Arboleda e Léo.
Os dois últimos ainda são considerados titulares, enquanto o goleiro perdeu a vaga nesta temporada para Jandrei, que vem realizando um bom começo de temporada. Até mesmo os que entraram naquela partida não estão mais no São Paulo: o volante Liziero, emprestado ao Internacional, e os atacantes Pato e Brenner, que atualmente jogam nos Estados Unidos.O São Paulo busca a vitória para se firmar de vez na zona de classificação do Grupo B. O Tricolor tem 11 pontos, três a menos que o líder São Bernardo, mas com um jogo a menos.
Crédito: VolpiéumdosremanescentesdoúltimoduelocontraoÁguaSanta(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Disparo travessou o portão, perfurou a porta e parou na parede da sala
Tiros atingem imóveis durante fuga de bandidos em Colina de Laranjeiras
Vinícius Júnior e Prestianni
Uefa suspende Prestianni por seis jogos por 'conduta discriminatória' contra Vini Jr
Imagem de destaque
4 complicações decorrentes da menopausa não tratada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados