São Paulo tem apenas três remanescentes que foram titulares no último jogo contra o Água Santa

O São Paulo volta a enfrentar o Água Santa depois de dois anos, já que o último jogo aconteceu em janeiro de 2020. Apesar de não ser tanto tempo, o Tricolor mudou praticamente todo time titular daquela vitória por 2 a 0, para a equipe que encara o Netuno, nesta segunda-feira (28), às 15h, em Diadema, pelo Paulistão. Naquela ocasião, o São Paulo de Fernando Diniz entrou em campo contra o Água Santa com a seguinte escalação: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Léo; Tchê Tchê, Hernanes e Daniel Alves; Helinho, Vitor Bueno e Pablo. Sendo assim, somente três atletas que foram titulares permanecem no elenco: Volpi, Arboleda e Léo.

Os dois últimos ainda são considerados titulares, enquanto o goleiro perdeu a vaga nesta temporada para Jandrei, que vem realizando um bom começo de temporada. Até mesmo os que entraram naquela partida não estão mais no São Paulo: o volante Liziero, emprestado ao Internacional, e os atacantes Pato e Brenner, que atualmente jogam nos Estados Unidos.O São Paulo busca a vitória para se firmar de vez na zona de classificação do Grupo B. O Tricolor tem 11 pontos, três a menos que o líder São Bernardo, mas com um jogo a menos.