São Paulo tem apenas duas das sete contratações da temporada à disposição de Hernán Crespo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo se reforçou bastante para a temporada de 2021. Além da chegada do treinador Hernán Crespo, o time contratou sete jogadores. Entretanto, cinco meses após o começo da temporada, o time não conta com cinco dos reforços, e um dos disponíveis enfrenta situação física complicada, sendo poupado na maior parte das partidas, enquanto o outro não é sequer relacionado.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O São Paulo trouxe os seguintes jogadores para a temporada de 2021: Bruno Rodrigues, Miranda, Eder, Orejuela, Benítez, Rigoni e William. Destes, somente Orejuela e Benítez estão à disposição do treinador Hernán Crespo.

Confira a situação de cada um dos jogadores.

Bruno Rodrigues

O primeiro reforço da temporada foi contratado por empréstimo, vindo da Ponte Preta. Entretanto, ao todo, Bruno jogou apenas 85 minutos com a camisa do Tricolor e foi dispensado para defender o Famalicão, de Portugal.

Miranda

De volta ao São Paulo, o ídolo do clube chegou de graça ao clube após deixar o Jiangsu Suning, da China. Entretanto, com 36 anos, o zagueiro vive momento físico delicado e já se lesionou duas vezes na temporada. Após sua primeira lesão, o zagueiro voltou a sentir dores e sofreu uma mialgia na panturrilha, o deixando atualmente de fora das partidas da equipe.

Eder

Também chegando de graça ao clube e também vindo do Jiangsu Suning, o atacante foi indicação de Miranda e chegou com status de craque. O atleta, que tem 34 anos, também sofreu duas lesões desde sua chegada ao Tricolor e, na última terça-feira (13), no empate em 1 a 1 com o Racing, pela Libertadores, deixou o campo após sofrer um estiramento na região posterior da coxa.

Benítez

O meio-campista chegou ao São Paulo por empréstimo, no início da temporada. Pertencente ao Independiente, da Argentina, Benítez atuou pelo Vasco na última temporada, onde já apresentou problemas físicos.

Pelo São Paulo, o jogador sofreu uma lesão na coxa na final do Paulistão e, após voltar aos gramados, tem começado os jogos no banco, se poupando fisicamente e evitando novas lesões. Assim, o jogador parece não estar 100% à disposição de Crespo, embora esteja apto a jogar.

William

Contratado a custo zero, vindo do Toluca, do México, o meia teve poucos minutos com a camisa do São Paulo, sendo um jogador para compor elenco. Aos 34 anos de idade, o jogador sofreu trauma no joelho direito e está afastado dos jogos da equipe, em trabalho de recuperação.

Com contrato até 31 de dezembro de 2021, o atleta já pode assinar com outras equipes para mudar de time na próxima temporada.

Orejuela

O mais caro dos contratados, Orejuela custou R$ 13,5 milhões ao São Paulo. Vindo do Cruzeiro, após passagem pelo Grêmio, o jogador enfrentou problemas físicos no começo de sua trajetória no Tricolor Paulista, mas recebeu oportunidades quando esteve apto fisicamente.

Entretanto, Orejuela não aproveitou bem as oportunidades e parece ter virado a terceira opção para a ala direita, não sendo sequer relacionado em muitos dos jogos do São Paulo.

Rigoni

O último dos contratados, Rigoni chegou também a custo zero. Vindo do Elche, da Espanha, o atleta chegou ao São Paulo após a final do Paulistão e foi o melhor jogador do Tricolor até o momento no Brasileirão, se envolvendo em cinco dos oito gols da equipe no torneio, com dois gols e três assistências.

Porém, na vitória por 2 a 0 contra o Internacional, onde fez um dos gols da equipe, Rigoni sentiu dores e deixou o gramado. O argentino foi diagnosticado com um edema na região posterior da coxa direita e, atualmente, está de fora dos jogos da equipe, ainda em tratamento.Contando com apenas dois dos sete reforços, Crespo passou a usar ainda mais os jogadores da base. Com Orejuela ficando de fora de várias partidas e Benítez sendo poupado em muitas ocasiões, os atletas revelados em Cotia tem recebido oportunidades, como uma tentativa de driblar os vários desfalques do elenco no momento.

Além dos reforços, o Tricolor não conta com Luciano, que sofreu lesão na coxa, e Daniel Alves, que está defendendo a seleção olímpica do Brasil.