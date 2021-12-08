São Paulo tem apenas cinco derrotas com Luan nesta temporada

O São Paulo contará com o retorno do volante Luan, que voltou a ser relacionado após quase dois meses, depois de se recuperar de uma lesão na coxa sofrida no primeiro treinamento de Rogério Ceni após ser contratado pelo Tricolor. Com ele em campo, o São Paulo tem bom retrospecto. Foram 40 jogos nesta temporada, sendo 20 vitórias, 15 empates e apenas cinco derrotas. Luan ajudou a equipe ainda com três gols e uma assistência. Um dos tentos marcados foi na vitória sobre o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista.

A última partida realizada por Luan foi, curiosamente, que marcou a despedida de Hernán Crespo do comando do São Paulo, no empate sem gols contra o Cuiabá, fora de casa, no dia 11 de outubro. De lá para cá, o São Paulo jogou 12 jogos, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!Rogério Ceni vem escalando o meio-campo do São Paulo com jogadores revelados nas categorias de base, como Liziero, Nestor, Gabriel Sara e Igor Gomes. A tendência é que Luan comece a partida contra o Amperica-MG, nesta quinta-feira (09), às 21h30, no banco de reservas.

NÚMEROS DE LUAN PELO SÃO PAULO EM 2021​40 jogos20 vitórias15 empates cinco derrotastrês gols marcados uma assistência