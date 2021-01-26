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futebol

São Paulo tem apenas 40% de aproveitamento sem Luciano

Tricolor perdeu quatro dos 10 jogos em que atuou sem o seu camisa 11...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 08:00

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: RENATO GIZZI/Photo Premium
O São Paulo se mostra cada vez mais dependente do atacante Luciano. Autor do único gol tricolor no empate em 1 a 1 contra o Coritiba, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último sábado (23), o jogador é um dos únicos poupados pela torcida atualmente - inclusive, o ônibus do Soberano foi alvo de uma emboscada a caminho do estádio nesta partida, o veículo foi atingido por 14 pedradas.
Desde a estreia do camisa 11, no dia 20 de agosto, quando o Tricolor empatou em 1 a 1, no Morumbi, com o Bahia, pela quarta rodada do Brasileirão, com gol de Luciano, o time fez 42 jogos, sendo que 10 deles o goleador não esteve em campo. Quando o artilheiro fora, o São Paulo venceu em apenas oportunidades, empatou três e perdeu outras quatro, configurando um aproveitamento de apenas 40%.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
Já com Luciano em campo, são 32 partidas, com 16 vitórias, 11 empates e apenas cinco derrotas, com o índice de triunfos subindo para 61%.
O Tricolor ainda não venceu em 2021, até aqui foram cinco jogos, com o atacante em campo apenas nos dois últimos, diante do Internacional e Coritiba. Enquanto Luciano esteve fora, o time do Morumbi perdeu para Red Bull Bragantino e Santos e empatou do Athletico-PR. Na ocasião recente, o jogador ficou fora por conta de uma inflamação na perna, por conta de um cisto. Contudo, o atleta retornou há dois jogos, a derrota por 5 a 1 para o Colorado e o empate em 1 a 1 diante do Coxa, em ambas ocasiões foi dele o único tento são paulino. Luciano pelo Tricolor
Luciano já caiu nas graças do torcedor do São Paulo. Sâo 17 gols marcados com a camisa tricolor, uma média de 0,53, o que significa que a cada dois jogos em um o atacante balança as redes.
O camisa 11 é o artilheiro do Soberano no Brasileirão, com 14 tentos anotados, e segundo do elenco, apenas atrás de Brenner, que tem 22 gols na temporada, mas não marca há seis partidas.

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