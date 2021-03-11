São Paulo tem ações para aproximar torcida do clube mesmo sem público nos estádios

Crédito: Divulgação/São Paulo

Mesmo sem torcida nos estádios por conta da pandemia de Covid-19, o São Paulo não deixa de ofertar ao seu torcedor uma forma dele estar mais perto do clube do coração. Para isso, existe a atração do Morumbi Tour. No entanto, devido a fase vermelha do Plano São Paulo em decorrência da pandemia, a visitação está suspensa, mas ela já se mostrou ser um sucesso.

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Operado pela Passaporte FC, a agência de turismo do São Paulo FC, o Morumbi Tour conta com monitores especialmente treinados para guiar os visitantes através dos corredores e da história do Estádio, que se confunde com a própria trajetória do Tricolor.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 A visita dura cerca de uma hora e conta com um percurso de fazer o são-paulino se emocionar. A atração é um sucesso, visto que mais de quatro mil pessoas já fizeram o percurso de outubro de 2020 a janeiro de 2021.

Em fevereiro, 1076 visitantes estiveram no Morumbi Tour. Desde outubro de 2020, mais de 4500 pessoas participaram da experiência. As entradas custam R$ 50, com meia-entrada a R$ 25. Sócios-torcedores do São Paulo pagam R$ 40. Há gratuidade para algumas pessoas. Veja todas as informações aqui.