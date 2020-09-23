São Paulo tem a pior média de gols sofridos entre os times da Série A em 2020

Crédito: AFP

Muita posse, muitas finalizações, mas uma fragilidade defensiva que acaba sendo decisiva. Essa tem sido a tônica do São Paulo em muitos jogos em 2020. Nessa terça-feira, contra a LDU, em Quito, o Tricolor mais uma vez sofreu defensivamente e acabou sendo derrotado por 4 a 2. O resultado deixou o time do Morumbi em situação delicada na Libertadores.

Mesmo ocupando a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro e ainda vivo na competição sul-americana, o técnico Fernando Diniz vem sendo pressionado no cargo. Já são quatro partidas consecutivas sem vitória, com três empates e uma derrota. E um dos pontos mais criticados é exatamente a facilidade com que a equipe é vazada.

Em 27 jogos na temporada, o São Paulo sofreu gols em 19. Com o palcar elástico imposto pela LDU, o time passou a ter a pior média de gols sofridos entre os 20 clubes da Série A em 2020. São 33 bolas na rede até agora, ou seja, 1,22 por confronto. Só para se ter uma ideia, o Palmeiras é quem lidera o ranking com o melhor rendimento: apenas 0,62 gols sofridos por duelo, quase a metade do Tricolor.

MÉDIA DE GOLS SOFRIDOS PELOS TIMES DA SÉRIE A EM 2020