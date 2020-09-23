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futebol

São Paulo tem a pior média de gols sofridos entre os times da Série A em 2020

Tricolor sofreu gols nos últimos sete jogos...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 08:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 08:16
Crédito: AFP
Muita posse, muitas finalizações, mas uma fragilidade defensiva que acaba sendo decisiva. Essa tem sido a tônica do São Paulo em muitos jogos em 2020. Nessa terça-feira, contra a LDU, em Quito, o Tricolor mais uma vez sofreu defensivamente e acabou sendo derrotado por 4 a 2. O resultado deixou o time do Morumbi em situação delicada na Libertadores.
Mesmo ocupando a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro e ainda vivo na competição sul-americana, o técnico Fernando Diniz vem sendo pressionado no cargo. Já são quatro partidas consecutivas sem vitória, com três empates e uma derrota. E um dos pontos mais criticados é exatamente a facilidade com que a equipe é vazada.
Em 27 jogos na temporada, o São Paulo sofreu gols em 19. Com o palcar elástico imposto pela LDU, o time passou a ter a pior média de gols sofridos entre os 20 clubes da Série A em 2020. São 33 bolas na rede até agora, ou seja, 1,22 por confronto. Só para se ter uma ideia, o Palmeiras é quem lidera o ranking com o melhor rendimento: apenas 0,62 gols sofridos por duelo, quase a metade do Tricolor.
MÉDIA DE GOLS SOFRIDOS PELOS TIMES DA SÉRIE A EM 2020
1º - Palmeiras - 0,62 g/j - 18 gols sofridos em 29 jogos2º - Internacional - 0,65 g/j - 21 gols sofridos em 32 jogos3º - Fortaleza - 0,67 g/j - 21 gols sofridos em 31 jogos4º - Grêmio - 0,77 g/j - 24 gols sofridos em 31 jogos5º - Vasco - 0,82 g/j - 23 gols sofridos em 28 jogos6º - Atlético-GO - 0,84 g/j - 21 gols sofridos em 25 jogos7º - Atlético-MG - 0,89 g/j - 26 gols sofridos em 29 jogos8º - Fluminense - 0,91 g/j - 31 gols sofridos em 34 jogos9º - Sport - 0,93 g/j - 31 gols sofridos em 33 jogos10º - Ceará - 0,94 g/j - 34 gols sofridos em 36 jogos11º - Flamengo - 0,97 g/j - 33 gols sofridos em 34 jogos12º - Bahia - 1,00 g/j - 38 gols sofridos em 38 jogosCoritiba - 1,00 g/j - 29 gols sofridos em 29 jogos14º - Athletico-PR - 1,03 g/j - 32 gols sofridos em 31 jogosCorinthians - 1,03 g/j - 29 gols sofridos em 28 jogosSantos - 10,03 g/j - 28 gols sofridos em 27 jogos17º - Botafogo - 1,07 g/j - 29 gols sofridos em 27 jogos18º - Goiás - 1,11 g/j - 27 gols sofridos em 24 jogos19º - Red Bull Bragantino - 1,15 g/j - 30 gols sofridos em 26 jogos20º - São Paulo - 1,22 g/j - 33 gols sofridos em 27 jogos

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