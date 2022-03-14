São Paulo supera o Real Brasília e vence a primeira no Brasileirão Feminino

O São Paulo garantiu sua vitória no Campeonato Brasileiro Feminino ao superar o Real Brasília, por de 3 a 1, nesta segunda-feira (14). Esta foi apenas a segunda rodada da competição. O Tricolor empatou com o Flamengo na primeira etapa, enquanto as Leoas do Planalto venceram o Santos no primeiro jogo disputado.EQUIPES SOFREM COM GRAMADO ENCHARCADOA partida começou com a saída de bola para o Real Brasília. Aos quatro minutos de jogo, o São Paulo, que jogou em casa, arriscou sua primeira finalização, defendida pela goleira Dida. Ainda no começo da partida, pintou o primeiro cartão amarelo da partida para Maressa, camisa 10 do Tricolor. O São Paulo dominou na troca de passes e manteve as jogadas na área do Real Brasília, o que dificultou a equipe adversária de avançar. Ambas as equipes foram prejudicadas devido ao gramado excessivamente molhado por conta da chuva.REAL BRASÍLIA PRESSIONA E CRIA JOGADA PERIGOSAO Tricolor manteve uma boa troca de passes, mas, aos quinze minutos do primeiro tempo, Real Brasília criou sua primeira chance, que foi interrompida devido a uma poça de água que prejudicou a jogada e devolveu a posse de bola para o São Paulo. A equipe brasiliense passou a pressionar mais o Tricolor paulista.REAL BRASÍLIA ABRE O PLACAR COM NENÊAos 22 minutos, Real Brasília abre o placar. As Leoas do Planalto marcaram o primeiro após uma boa jogada da Gabi Soares, que deu assistência para Nenê, responsável pela finalização.TABELA> Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022 e simule os próximos jogosSÃO PAULO EMPATA COM UM GOL DE BOLA PARADASão Paulo voltou a trocar passas na área do Real Brasília, mas sentiu algumas dificuldades em encontrar espaços na defesa adversária. Porém, aos 41 minutos do primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio de Micaelly, Thais Regina cabeceou e empatou o placar, com um gol de bola parada. Após balançar a rede, o Tricolor recuperou o ritmo de jogo e voltou a pressionar mais as adversárias.SEGUNDO TEMPO COMEÇA COM COBRANÇA DE PÊNALTI E SÃO PAULO MARCANos primeiros minutos do segundo tempo, um pênalti foi marcado após uma entrada da Bruna Natieli em cima da Naná, do São Paulo. Micaelly converteu e garantiu o segundo gol do Tricolor paulista.REAL BRASÍLIA AVANÇA E CRIA CHANCES PERIGOSASAos dez minutos do segundo tempo, o Real Brasília recuperou a posse de bola e avançou para a área da equipe adversária, o que possibilitou a criação de uma chance perigosa de empate. Aos 14 minutos, uma segunda chance foi criada para as jogadores da equipe do Distrito Federal, após uma arriscada cobrança de falta. Porém, a bola foi defendida pelo Tricolor.SÃO PAULO RECUPERA A POSSE DE BOLA E MARCA O TERCEIROO São Paulo recuperou a posse de bola durante a metade do segundo tempo, o que permitiu com que as jogadoras avançassem e arriscassem o que poderia ter sido o terceiro gol da equipe, defendido pela goleira Dida. Giovana, novamente se aproveitando de uma oportunidade criada após uma bola parada, marcou o terceiro gol do Tricolor paulista, assim, a equipe avançou mais ainda no placar.O nível do jogo se manteve por boa parte do segundo tempo. Ambas as equipes buscaram avançar e criar chances, porém, em questões relacionadas a marcação e setor defensivo, o São Paulo se manteve superior.