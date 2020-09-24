São Paulo Sub-20 estreia com vitória sobre o Furacão no Brasileiro

Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net

O São Paulo Sub-20 entrou em campo na tarde desta quinta-feira e venceu o Athletico-PR por 1 a 0 em sua estreia no Campeonato Brasileiro da categoria, em Cotia. Fazia nove meses que o time não entrava em campo, já que, com a paralisação das competições, o último compromisso havia sido na Copa São Paulo, em janeiro.

Em jogo bastante intenso e equilibrado, Vitinho abriu o placar aos 26 minutos do segundo tempo. Destaque também para o goleiro Arthur, com boas defesas, garantindo o triunfo e os três pontos na tabela. O próximo jogo da equipe será diante do Bahia, na Praia do Forte, em Salvador, no domingo (27), às 15h (haverá transmissão da CBF TV).

Hoje, o técnico Orlando Ribeiro escalou a equipe com: Arthur, Sena, Matheus, Luizão, Welington, Marcos Jr, Gabriel Falcão, Paulinho, Vitinho, Galeano e Juan. Além do gol feito, Vitinho também foi responsável pelas melhores chances do Tricolor no jogo.