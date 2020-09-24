Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo Sub-20 estreia com vitória sobre o Furacão no Brasileiro

Em Cotia, jovens triunfaram por 1 a 0 com gol de Vitinho no segundo tempo; goleiro Arthur ajudou a garantir resultado após nove meses sem jogos...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 17:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 17:36
Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net
O São Paulo Sub-20 entrou em campo na tarde desta quinta-feira e venceu o Athletico-PR por 1 a 0 em sua estreia no Campeonato Brasileiro da categoria, em Cotia. Fazia nove meses que o time não entrava em campo, já que, com a paralisação das competições, o último compromisso havia sido na Copa São Paulo, em janeiro.
Em jogo bastante intenso e equilibrado, Vitinho abriu o placar aos 26 minutos do segundo tempo. Destaque também para o goleiro Arthur, com boas defesas, garantindo o triunfo e os três pontos na tabela. O próximo jogo da equipe será diante do Bahia, na Praia do Forte, em Salvador, no domingo (27), às 15h (haverá transmissão da CBF TV).
Hoje, o técnico Orlando Ribeiro escalou a equipe com: Arthur, Sena, Matheus, Luizão, Welington, Marcos Jr, Gabriel Falcão, Paulinho, Vitinho, Galeano e Juan. Além do gol feito, Vitinho também foi responsável pelas melhores chances do Tricolor no jogo.
Já em relação ao time profissional, o São Paulo treinou nesta manhã para a partida diante do Internacional, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Daniel Alves viajará com o elenco, mas ainda não deve estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Por outro lado, Luciano retorna e deve estar entre os titulares. Na quarta-feira, a equipe tem a “decisão” contra o River Plate, na Argentina, para se manter vivo na Copa Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério
Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados