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futebol

São Paulo soma apenas um gol no Brasileiro e tem pior ataque desde 2008

Tricolor marcou apenas um tento em quatro rodadas nesta edição do Campeonato Brasileiro. Em 2008, clube do Morumbi também marcou um gol no começo do torneio...

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 12:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo tem números ruins nesta edição do Campeonato Brasileiro. Após quatro rodadas disputadas, o Tricolor tem apenas um gol marcado na competição e ainda não venceu, com dois empates e duas derrotas. Esse, segundo o 'Esporte News Mundo', é o pior ataque do clube nas quatro primeiras rodadas do Brasileirão.
ATUAÇÕES: Nestor é expulso, São Paulo sofre com um a menos, e empata com a Chapecoense
Conhecido pelo poderoso ataque na campanha do título do Campeonato Paulista, o São Paulo ainda não conseguiu encontrar o caminho do gol na competição nacional. Foi somente um gol marcado em quatro jogos, no tento de Eder no empate por 1 a 1 contra a Chapecoense.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Com esses números, o São Paulo tem seu pior ataque de todas as edições do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos desde 2008. Naquele ano, comandado por Muricy Ramalho, o Tricolor também tinha um gol após quatro jogos e ocupava a 18ª colocação.
Vale ressaltar que o time de Crespo vem sofrendo com diversos desfalques neste começo do Brasileiro. Daniel Alves e Benítez, grandes figuras do setor ofensivo, ainda não estrearam no torneio. o São Paulo vai tentar melhorar o setor ofensivo no domingo (20), quando enfrenta o Santos, às 18h15, na Vila Belmiro.
VEJA OS ATAQUES DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO APÓS A QUARTA RODADA 2008: um gol 2009: cinco gols 2010: cinco gols 2011: sete gols 2012: quatro gols 2013: sete gols 2014: sete gols2015: cinco gols 2016: quatro gols2017: quatro gols2018: quatro gols 2019: seis gols 2020: seis gols2021: um gol

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