São Paulo soma apenas um gol no Brasileiro e tem pior ataque desde 2008

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo tem números ruins nesta edição do Campeonato Brasileiro. Após quatro rodadas disputadas, o Tricolor tem apenas um gol marcado na competição e ainda não venceu, com dois empates e duas derrotas. Esse, segundo o 'Esporte News Mundo', é o pior ataque do clube nas quatro primeiras rodadas do Brasileirão.

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Conhecido pelo poderoso ataque na campanha do título do Campeonato Paulista, o São Paulo ainda não conseguiu encontrar o caminho do gol na competição nacional. Foi somente um gol marcado em quatro jogos, no tento de Eder no empate por 1 a 1 contra a Chapecoense.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Com esses números, o São Paulo tem seu pior ataque de todas as edições do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos desde 2008. Naquele ano, comandado por Muricy Ramalho, o Tricolor também tinha um gol após quatro jogos e ocupava a 18ª colocação.

Vale ressaltar que o time de Crespo vem sofrendo com diversos desfalques neste começo do Brasileiro. Daniel Alves e Benítez, grandes figuras do setor ofensivo, ainda não estrearam no torneio. o São Paulo vai tentar melhorar o setor ofensivo no domingo (20), quando enfrenta o Santos, às 18h15, na Vila Belmiro.