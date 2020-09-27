São Paulo sofreu gols em todos os seus 8 últimos jogos na temporada

Crédito: Contra o Inter, o São Paulo conseguiu controlar o ataque adversário a maior parte do tempo, mas acabou levando gol de Thiago Galhardo (Pablo Nunes/Photo Premium/Lancepress!

O São Paulo tem um problema a ser resolvido para a sequência da temporada: o sistema defensivo. Na noite do último sábado, em Porto Alegre, o Tricolor ficou no empate, em 1 a 1, com o Internacional e registrou sua oitava partida seguida sofrendo gols dos adversários.

No período, o time comandado por Fernando Diniz foi vazado em 15 oportunidades - média de quase 2 gols sofridos por jogo. A comissão técnica está preocupada com os números, sobretudo pela pressão externa após os seguidos maus resultados e a necessidade de uma resposta para a torcida.

No sábado, contra o Internacional, o São Paulo já apresentou uma ligeira melhora. Ao todo, o Colorado finalizou apenas quatro vezes à meta defendida por Tiago Volpi. A única bola que teve a direção da trave foi justamente o gol marcado por Thiago Galhardo. De qualquer forma, os números já demonstram uma evolução.Na visão de Fernando Diniz, o momento de instabilidade defensiva do Tricolor nessas últimas partidas não reflete apenas o trabalho dos zagueiros e laterais. Após o jogo no Beira-Rio, o treinador explicou que vê o problema inserido no sistema de jogo da equipe e é preciso encontrar margem para melhora.

- Acredito muito na força do sistema de marcação. Quando o time defensivamente falha e os adversários criam chances não é porque os jogadores de defesa foram mal, é mais porque o sistema foi falho - explicou o comandante são-paulino.Os últimos 8 jogos do Tricolor em 2020: