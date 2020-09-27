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futebol

São Paulo sofreu gols em todos os seus 8 últimos jogos na temporada

Fernando Diniz reconhece o problema, mas fala em problema do sistema de jogo da equipe, e não apenas da defesa. Pressão no Tricolor aumenta aos poucos...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 08:00
Crédito: Contra o Inter, o São Paulo conseguiu controlar o ataque adversário a maior parte do tempo, mas acabou levando gol de Thiago Galhardo (Pablo Nunes/Photo Premium/Lancepress!
O São Paulo tem um problema a ser resolvido para a sequência da temporada: o sistema defensivo. Na noite do último sábado, em Porto Alegre, o Tricolor ficou no empate, em 1 a 1, com o Internacional e registrou sua oitava partida seguida sofrendo gols dos adversários.
No período, o time comandado por Fernando Diniz foi vazado em 15 oportunidades - média de quase 2 gols sofridos por jogo. A comissão técnica está preocupada com os números, sobretudo pela pressão externa após os seguidos maus resultados e a necessidade de uma resposta para a torcida.
No sábado, contra o Internacional, o São Paulo já apresentou uma ligeira melhora. Ao todo, o Colorado finalizou apenas quatro vezes à meta defendida por Tiago Volpi. A única bola que teve a direção da trave foi justamente o gol marcado por Thiago Galhardo. De qualquer forma, os números já demonstram uma evolução.Na visão de Fernando Diniz, o momento de instabilidade defensiva do Tricolor nessas últimas partidas não reflete apenas o trabalho dos zagueiros e laterais. Após o jogo no Beira-Rio, o treinador explicou que vê o problema inserido no sistema de jogo da equipe e é preciso encontrar margem para melhora.
- Acredito muito na força do sistema de marcação. Quando o time defensivamente falha e os adversários criam chances não é porque os jogadores de defesa foram mal, é mais porque o sistema foi falho - explicou o comandante são-paulino.Os últimos 8 jogos do Tricolor em 2020:
26/9 - Internacional 1x1 São Paulo 22/9 - LDU 4x2 São Paulo17/9 - São Paulo 2x2 River Plate 12/9 - Santos 2x2 São Paulo 9/9 - São Paulo 1x1 Red Bull Bragantino 6/9 - São Paulo 3x1 Fluminense 3/9 - Atlético-MG 3x0 São Paulo 30/8 - São Paulo 2x1 Corinthians

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