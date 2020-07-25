São Paulo sofre marca negativa e inédita no ano diante do Bragantino

Crédito: São Paulo sofreu 12 gols no ano, três deles na derrota contra o Bragantino (Rubens Chiri/saopaulofc.net

Foi a primeira vez que o São Paulo tomou três gols em uma mesma partida oficial neste ano. Na derrota para o Bragantino, por 3 a 2, na última quinta-feira, no Morumbi, Pablo fez dois tentos, mas Matheus Jesus, Morato e Artur viraram para os visitantes.

- Não era o recomeço que a gente queria, obviamente, queríamos a vitória. Estamos insatisfeitos com o resultado. A gente tem um objetivo e é de ser líder geral, e era um confronto totalmente direto para esse líder geral que, depois, decide em casa. Acredito que a gente poderia ter feito mais coisas, ter sofrido menos. Tem que corrigir os erros nas ocasiões que aconteceram os gols – iniciou ele após o compromisso, na quinta-feira.- Enfim, óbvio que a gente queria vencer, mas a gente ficou um bom tempo sem estar juntos, sem jogar, mas fizemos uma excelente preparação em Cotia, na Barra Funda, e a gente não pode dar desculpa que ficamos esse tempo todo parado. Acredito que a equipe fez um bom jogo, mas estamos que corrigir esses erros para não sofrer esses gols da forma que sofremos.

Em 2020, o Tricolor entrou em campo oficialmente em 13 oportunidades, contando Campeonato Paulista e Copa Libertadores. Nessas partidas, fez 20 gols, uma média de 1,5 gols por jogo. No entanto, o que chama a atenção é também o número de gols sofridos: 12. Agora, a média de tentos tomados é de 0,92. Antes da pausa devido à Covid-19, o time comandado por Fernando Diniz só havia perdido por um gol de diferença. No entanto, quando venceu (seis oportunidades), levou um gol em metade dos jogos (três oportunidades).