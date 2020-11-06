São Paulo sofre gol no fim e empata com o Juventus pelo Paulistão Sub-20

Crédito: Partida na Rua Javari foi decidida no fim (Ale Vianna/C.A Juventus

O São Paulo ficou no empate, em 1 a 1, com o Juventus pela terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-20. Jogando no estádio da Rua Javari, no bairro da Mooca, o Tricolor partiu para o ataque e dominou a maior parte do confronto. Entretanto, fazendo jus ao seu apelido, o Moleque Travesso aprontou para cima da equipe do Morumbi e empatou com um gol aos 49 minutos do segundo tempo.

Focado na disputa do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, o São Paulo tem optado por escalar um time misto no Paulistão. A ideia da comissão é dar rodagem para alguns nomes que não vêm sendo tão aproveitados e também para atletas de categorias mais baixas para que possam ganhar experiência na categoria de base. Nesta sexta, o Tricolor começou melhor na Rua Javari e saiu na frente com Cachoeira, de cabeça, ainda no primeiro tempo. O São Paulo teve boas chances de ampliar, mas desperdiçou as oportunidades. No fim do jogo, já praticamente no último minuto do confronto, a zaga tricolor deu bobeira e cedeu um pênalti. Mazola cobrou e deu números finais ao jogo.