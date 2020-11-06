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futebol

São Paulo sofre gol no fim e empata com o Juventus pelo Paulistão Sub-20

Tricolor entrou em campo com uma equipe recheada de jogadores mais jovens, e sofreu com uma travessura do Moleque Travesso praticamente no último minuto do confronto...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 18:21

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 18:21

Crédito: Partida na Rua Javari foi decidida no fim (Ale Vianna/C.A Juventus
O São Paulo ficou no empate, em 1 a 1, com o Juventus pela terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-20. Jogando no estádio da Rua Javari, no bairro da Mooca, o Tricolor partiu para o ataque e dominou a maior parte do confronto. Entretanto, fazendo jus ao seu apelido, o Moleque Travesso aprontou para cima da equipe do Morumbi e empatou com um gol aos 49 minutos do segundo tempo.
Focado na disputa do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, o São Paulo tem optado por escalar um time misto no Paulistão. A ideia da comissão é dar rodagem para alguns nomes que não vêm sendo tão aproveitados e também para atletas de categorias mais baixas para que possam ganhar experiência na categoria de base. Nesta sexta, o Tricolor começou melhor na Rua Javari e saiu na frente com Cachoeira, de cabeça, ainda no primeiro tempo. O São Paulo teve boas chances de ampliar, mas desperdiçou as oportunidades. No fim do jogo, já praticamente no último minuto do confronto, a zaga tricolor deu bobeira e cedeu um pênalti. Mazola cobrou e deu números finais ao jogo.
Na sequência do Paulistão Sub-20, o São Paulo volta a medir forças com o Juventus, só que dessa vez em Cotia. A partida será disputada no dia 16 (segunda-feira), às 15h. Neste domingo, o time principal do Tricolor na categoria encara o Cruzeiro, em Minas, às 20h30, pelo Brasileirão. No meio da semana, dia 11, duela com o Bahia, em Cotia, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

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