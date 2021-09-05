São Paulo 'sofre' com jogadores suspensos no Campeonato Brasileiro

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo vem tendo problemas com cartões nesta edição do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo, já recebeu 52 amarelos e três vermelhos na competição, o que acarreta em desfalques para o time. Para se ter uma ideia, o Tricolor teve jogadores suspensos da 13ª a 18ª rodada do Brasileirão, seja pelo terceiro cartão amarelo, ou pelo cartão vermelho. Reinaldo, Benítez e Igor Vinicius já desfalcaram a equipe por mais de uma suspensão neste Brasileiro.

Além deles, Nestor, Bruno Alves, Léo, Welington, Rigoni e Liziero já ficaram de fora por uma partida por conta de suspensão. O São Paulo, inclusive, é o time que mais levou amarelos no torneio, com 52 em 18 jogos, média de 2,89 cartões por jogo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Essa é uma das questões que Crespo precisará arrumar nessa intertemporada realizada pelo São Paulo nas duas semanas sem partidas.