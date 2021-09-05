São Paulo 'sofre' com jogadores suspensos no Campeonato Brasileiro

O São Paulo vem tendo problemas com cartões nesta edição do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo, já recebeu 52 amarelos e três vermelhos na competição, o que acarreta em desfalques para o time. Para se ter uma ideia, o Tricolor teve jogadores suspensos da 13ª a 18ª rodada do Brasileirão, seja pelo terceiro cartão amarelo, ou pelo cartão vermelho. Reinaldo, Benítez e Igor Vinicius já desfalcaram a equipe por mais de uma suspensão neste Brasileiro.
Além deles, Nestor, Bruno Alves, Léo, Welington, Rigoni e Liziero já ficaram de fora por uma partida por conta de suspensão. O São Paulo, inclusive, é o time que mais levou amarelos no torneio, com 52 em 18 jogos, média de 2,89 cartões por jogo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Essa é uma das questões que Crespo precisará arrumar nessa intertemporada realizada pelo São Paulo nas duas semanas sem partidas.
VEJA DESFALQUES DO SÃO PAULO POR SUSPENSÃO NESTE BRASILEIRO5ª rodada: Nestor (vermelho direto)6ª rodada: Igor Vinicius e Reinaldo (3º cartão amarelo)11ª rodada: Bruno Alves (3º cartão amarelo)13ª rodada: Léo (3º cartão amarelo)14ª rodada: Welington e Benítez (3º cartão amarelo)15ª rodada: Rigoni (vermelho direto)16ª rodada: Benítez (vermelho direto)17ª rodada: Reinaldo (3º cartão amarelo)18ª rodada: Liziero (3º cartão amarelo)20ª rodada (ainda será realizada): Igor Vinicius (3º cartão amarelo)