futebol

São Paulo sofre com falta de criatividade; leia análise do empate

Tricolor tem o controle de praticamente todo o jogo contra o Coritiba, mas peca no último terço do campo. Equipe precisa se movimentar mais para ter bons resultados...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri
O São Paulo tentou, martelou, suou, mas não conseguiu sair do empate por 1 a 1 contra o Coritiba, que está na zona de rebaixamento. Tudo bem que a retranca dos paranaenses prejudicou, mas a lentidão e apatia dos comandados de Fernando Diniz foram mais predominantes para o resultado final. O Tricolor começou o jogo com o reforço do atacante Luciano, que estava suspenso na Libertadores. Com o retorno do camisa onze, Pablo ficou mais fixo na área. Igor Gomes, caindo pela esquerda, completava o trio de ataque da equipe. No meio, a novidade ficou por conta de Gabriel Sara, que substituiu Hernanes, lesionado.
Com essa formação, a expectativa era de uma equipe mais leve, com movimentação no último terço do campo. Mas não foi isso que aconteceu. Com o gol tomado logo no começo, o São Paulo precisou encarar uma verdadeira retranca do Coritiba, que não deixava espaços para o ataque tricolor.
Prova disso foram a quantidade de cruzamentos do Tricolor. Segundo o 'SofaScore', foram 44 bolas alçadas na área do Coritiba, com apenas seis certas, resultando no aproveitamento pífio de 16%. Em relação a bolas longas, houve 56 tentativas, com 36 acertos, média de 64%.
De ponto positivo, vale destacar a entrega da equipe são-paulina. Mesmo com dificuldades para atacar, os comandados de Fernando Diniz não desistiram e quase viraram no fim da partida após cobrança de escanteio. A defesa também foi pouco exigida. O Coxa só finalizou três vezes contra o gol de Volpi.
Porém, para conseguir algo a mais nesse Brasileiro, o São Paulo precisa de regularidade e mais 'pegada'. Resta saber se terá essas qualidades contra o Atlético-G), às 20h30, no Morumbi, na próxima quarta-feira (7).

