São Paulo só perdeu uma vez para times do Peru; relembre retrospecto

Prestes a enfrentar o Ayacucho na próxima quinta-feira (7), o São Paulo planeja estrear na Copa Sul-Americana com um bom retrospecto contra times peruanos. Em 18 jogos disputados contra times do Peru, o Tricolor paulista só perdeu um. Ao todo, foram treze vitórias e quatro empates, com a única derrota para o Binacional, por 2 a 1.TABELA> VEJA TABELA DA COPA SUL-AMERICANA E SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOSA partida, em questão, foi na Libertadores de 2020 durante a fase de grupos da competição. No jogo de ida, o São Paulo venceu por 5 a 1, com gols de Vitor Bueno, Brenner, Pablo e Arboleda, o que garantiu vantagem no jogo de volta, onde foi derrotado por 2 a 1, com gol de Pato.
A vitória mais recente contra uma equipe peruana foi na fase de grupos da Libertadores de 2021, contra o Sporting Cristal, por 3 a 0, com gols de Bruno Alves, Rojas e Vitor Bueno.
Ao todo, o São Paulo marcou 38 gols e sofreu apenas oito, sendo o último gol sofrido contra o Binacional, na derrota da equipe.
A equipe brasileira ficou invicta por 14 jogos seguidos e venceu seis partidas consecutivas, desde 1974, quando enfrentou o Defensor Lima pela Libertadores daquele ano.Agora, em jogo válido pela estreia na Copa Sul-Americana, o São Paulo enfrentará o Ayacucho na quinta-feira (7), às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, na cidade de Cuzco, no Peru.