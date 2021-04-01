futebol

São Paulo será cabeça de chave no sorteio da Libertadores; veja cenário

Com a vitória do Rentistas na semifinal do Campeonato Uruguaio, Tricolor estará no pote 1 no chaveamento dos grupos da competição intercontinental...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 07:30
Crédito: Divulgação/Twitter
O São Paulo será cabeça de chave no sorteio da Taça Libertadores. O Tricolor foi beneficiado na vitória do Rentistas nos pênaltis sobre o Liverpool na semifinal do Campeonato Uruguaio. O jogo terminou empatado por 1 a 1 no tempo regulamentar, com o Rentistas vencendo nos pênaltis por 3 a 2.
Com isso, o clube do Morumbi está no pote 1 do sorteio da competição continental ao lado dos brasileiros Flamengo e Palmeiras, além de River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), Nacional (URU), Cerro Porteño (PAR) e Olimpia (PAR).
O sorteio, que está marcado para o dia 9 de abril, tem os clubes praticamente todos definidos em seus respectivos potes. Faltam somente os times classificados da fase prévia da Libertadores, podendo entrar Santos e Grêmio, mais dois brasileiros.
A importância de ser cabeça de chaveNo sorteio da Libertadores, os times são divididos em quatro potes, sendo o primeiro composto pelos chamados 'cabeças de chave', que são melhores colocados no ranking da Conmebol. Sendo assim, em tese os clubes mais fortes compõem esse pote, fugindo de confrontos teoricamente mais difíceis.
Na Libertadores de 2020, o São Paulo ficou no Pote 2, juntamente com o Santos. No sorteio, o Tricolor acabou ficando no mesmo grupo de River Plate (ARG), LDU (EQU) e Binacional (PER), sendo eliminado logo na primeira fase, ficando na terceira posição da chave.Veja os cenários dos potes no sorteio da LibertadoresPote 1: Palmeiras (BRA) , River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), Nacional (URU), Flamengo (BRA), Cerro Porteño (PAR), Olimpia (PAR) e São Paulo (BRA)
Pote 2: Defensa y Justicia (ARG), Internacional (BRA) , Atlético-MG (BRA) , Santa Fé (COL), Racing (ARG), LDU (EQU), Universidad Católica (CHI) e Barcelona (EQU)
Pote 3: Velez Sarfield (ARG), Sporting Cristal (PER), América de Cali (COL), Fluminense (BRA) , The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Tachira (VEN) e Argentinos Jrs. (ARG)
Pote 4: Deportivo La Guaira (VEN), Unión La Calera (CHI), Always Ready (BOL), Rentistas (URU) e os 4 times das fases preliminares (Grêmio e Santos entrarão aqui, caso avancem).

