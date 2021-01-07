São Paulo sente desfalques e tem noite para esquecer em goleada

Crédito: Rubens Chiri

O São Paulo pecou em praticamente todos os setores na goleada sofrida por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. A saída de bola, uma das principais qualidades da equipe, sofreu demais com a forte marcação do Massa Bruta. Logo aos três minutos, Daniel Alves bobeou e Claudinho fez o primeiro.

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Sem Luan, suspenso, o poder de marcação são-paulino no meio caiu bastante. Diniz escalou Tchê Tchê na vaga do jovem volante, mas o substituto não conseguiu corresponder nos desarmes. Tanto que o camisa oito não conseguiu fazer nenhum desarme em toda a partida, segundo o 'SofaScore'. A lateral direita do Tricolor também foi prejudicada com o desfalque de Juanfran.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRONa zaga, Arboleda começou no banco e deu lugar a Diego Costa. No entanto, o jovem revelado na base de Cotia não fez uma das suas melhores apresentações. Ele fez somente uma interceptação, um desarme e ganhou somente uma de quatro disputas aéreas. Além disso, perdeu a bola que originou o gol de Artur, o quarto do Bragantino.

Com tantos erros individuais e coletivos, o que se viu foi um São Paulo perdido e um Braga mandando no jogo. Em toda a partida, foram 23 finalizações da equipe de Bragança Paulista, contra apenas oito do São Paulo. Além disso, foram 20 desarmes do Bragantino, contra somente nove do Tricolor, mostrando a falta de combatividade dos comandados de Diniz.

De pontos positivos , podemos destacar a atuação de Vitor Bueno, que mesmo cometido por uma virose, que quase o tirou do jogo, se movimentou bem e deu uma assistência para Brenner marcar, mas o lance foi anulado por impedimento. Já o jovem atacante não teve vida fácil e só apareceu em chute de fora da área, para a defesa de Cleiton.