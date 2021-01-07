Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo sente desfalques e tem noite para esquecer em goleada

Meio-campo se desmancha sem volante Luan, ataque não funciona com Luciano fora e Tricolor falha na saída de bola em atuação desastrosa diante do Red Bull Bragantino...

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri
O São Paulo pecou em praticamente todos os setores na goleada sofrida por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. A saída de bola, uma das principais qualidades da equipe, sofreu demais com a forte marcação do Massa Bruta. Logo aos três minutos, Daniel Alves bobeou e Claudinho fez o primeiro.
Alexandre Mattos, Alexandre Pássaro, Muricy… confira o vaivém dos dirigentes dos principais clubes brasileiros para 2021
Sem Luan, suspenso, o poder de marcação são-paulino no meio caiu bastante. Diniz escalou Tchê Tchê na vaga do jovem volante, mas o substituto não conseguiu corresponder nos desarmes. Tanto que o camisa oito não conseguiu fazer nenhum desarme em toda a partida, segundo o 'SofaScore'. A lateral direita do Tricolor também foi prejudicada com o desfalque de Juanfran.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRONa zaga, Arboleda começou no banco e deu lugar a Diego Costa. No entanto, o jovem revelado na base de Cotia não fez uma das suas melhores apresentações. Ele fez somente uma interceptação, um desarme e ganhou somente uma de quatro disputas aéreas. Além disso, perdeu a bola que originou o gol de Artur, o quarto do Bragantino.
Com tantos erros individuais e coletivos, o que se viu foi um São Paulo perdido e um Braga mandando no jogo. Em toda a partida, foram 23 finalizações da equipe de Bragança Paulista, contra apenas oito do São Paulo. Além disso, foram 20 desarmes do Bragantino, contra somente nove do Tricolor, mostrando a falta de combatividade dos comandados de Diniz.
De pontos positivos , podemos destacar a atuação de Vitor Bueno, que mesmo cometido por uma virose, que quase o tirou do jogo, se movimentou bem e deu uma assistência para Brenner marcar, mas o lance foi anulado por impedimento. Já o jovem atacante não teve vida fácil e só apareceu em chute de fora da área, para a defesa de Cleiton.
Com todos esses pontos, o São Paulo teve uma atuação para esquecer, de erros que não pode cometer mais se quiser continua com folga na liderança do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados