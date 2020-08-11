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São Paulo segue preparação para encarar Ceni; veja provável escalação

Tricolor retomou as atividades nesta terça-feira de manhã, ainda sem estrear no Campeonato Brasileiro; equipe recebe Fortaleza, comandada por ídolo, na próxima quinta...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 17:11

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 17:11

O São Paulo continuou a preparação nesta terça-feira no CT da Barra Funda para enfrentar o Fortaleza, em partida que acontece na próxima quinta-feira, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, competição na qual a equipe ainda não estreou.
Nas fotos divulgadas pelas redes sociais, é possível ver Igor Gomes, Daniel Alves, Tchê Tchê e Bruno Alves em um suposto time titular, já que estavam sem colete. Outros dois jogadores aparecem vestindo coletes vermelhos.
No último domingo, o Tricolor não conseguiu estrear pelo Brasileirão contra o Goiás, em Goiânia, porque nove jogadores do time adversário testaram positivo para a Covid-19, e a partida precisou ser adiada. Com isso, o jogo desta quinta seria a real estreia do São Paulo na competição nacional.O aviso do adiamento veio quando os atletas já estavam em campo, por isso, deu para ver qual a formação que o técnico Fernando Diniz utilizaria. Caso ela se confirme contra o Fortaleza, a provável escalação terá: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Daniel Alves; Vitor Bueno e Pablo.
O Tricolor recebe o Fortaleza, do técnico Rogerio Ceni, nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no Morumbi, pela segunda rodada do Brasileirão. Será o terceiro duelo do ídolo comandando a equipe contra seu clube do coração e a primeira vez que Ceni pisará no estádio como adversário.

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