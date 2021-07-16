São Paulo segue invicto e avança de fase no Brasileirão Feminino Sub-18

Crédito: Gabriela Montesano / saopaulofc.net

Nesta sexta-feira (16), o São Paulo fechou a primeira fase do Brasileirão Feminino Sub-18 com uma vitória por 2 a 1 sob o Vitória, com gols de Gica e Milena. O resultado manteve a invencibilidade no campeonato e garantiu a primeira posição do Grupo C.CONFIRA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO FEMININO DE 2021!

Para a partida contra a equipe baiana, o treinador Thiago Viana entrou em campo com Marcelle; Ravena, Giovanna, Alves e Clara; Joyce, Carol e Giovaninha; Isa, Milena e Gica.

O São Paulo marcou os seus dois gols ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos, em jogada de Giovaninha, Gica recebeu na esquerda, entrou na área e bateu no canto do gol.

Ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, o time ampliou em uma jogada de contra-ataque que contou com tabela de Isa e Milena, que marcou o segundo gol da equipe.