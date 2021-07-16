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futebol

São Paulo segue invicto e avança de fase no Brasileirão Feminino Sub-18

Tricolor encerrou a primeira fase do campeonato com 15 pontos após vencer o Vitória, da Bahia, por 2 a 1. A próxima fase será iniciada no dia 16 de agosto...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 15:00
Crédito: Gabriela Montesano / saopaulofc.net
Nesta sexta-feira (16), o São Paulo fechou a primeira fase do Brasileirão Feminino Sub-18 com uma vitória por 2 a 1 sob o Vitória, com gols de Gica e Milena. O resultado manteve a invencibilidade no campeonato e garantiu a primeira posição do Grupo C.CONFIRA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO FEMININO DE 2021!
Para a partida contra a equipe baiana, o treinador Thiago Viana entrou em campo com Marcelle; Ravena, Giovanna, Alves e Clara; Joyce, Carol e Giovaninha; Isa, Milena e Gica.
O São Paulo marcou os seus dois gols ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos, em jogada de Giovaninha, Gica recebeu na esquerda, entrou na área e bateu no canto do gol.
Ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, o time ampliou em uma jogada de contra-ataque que contou com tabela de Isa e Milena, que marcou o segundo gol da equipe.
Na segunda etapa, o Vitória diminuiu a vantagem do Tricolor aos 26 minutos, mas não conseguiu o empate. Assim, o São Paulo encerrou a primeira fase na liderança do Grupo C, de maneira invicta, com 15 pontos somados.Na segunda fase, os oito times classificados formarão dois grupos de quatro participantes, disputando turno único valendo a vaga no mata-mata. A competição está marcada para voltar no dia 16 de agosto.

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