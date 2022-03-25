São Paulo segue com preparação para enfrentar o Corinthians; veja provável escalação

O São Paulo encerrou o penúltimo treino antes da semifinal do Paulistão 2022, nesta sexta-feira (25). O Tricolor paulista enfrentará o Corinthians em mata-mata disputado no estádio do Morumbi, no domingo (27), às 16h. O treinamento, realizado no CT da Barra Funda, contou com um aquecimento com bola comandado pelos preparadores físicos. Em sequência, o técnico Rogério Ceni guiou uma atividade de troca de passes e movimentação com todo o elenco.
Na fase final do treino, o treinador separou duas equipes de onze jogadores e promoveu um trabalho tático de área a área. Quanto aos desfalques, Gabriel Sara continuou com os trabalhos fisioterápicos na parte interna do CT. Veja provável escalação que pode enfrentar o CorinthiansJandrei; Rafinha, Diego, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes; Alisson, Eder e Calleri.
O clássico será decisivo para a classificação do vencedor para a final do Campeonato Paulista 2022. O Majestoso acontecerá no próximo domingo (27), às 16h. O São Paulo conta com a vantagem de jogar em casa.