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futebol

São Paulo segue com bom retrospecto contra clubes peruanos; veja

Desde 1974, a única derrota do Tricolor paulista em partidas disputadas contra equipes peruanas foi em 2020, na Libertadores. Time venceu o Ayacucho nesta quinta-feira...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 00:06

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 00:06
Com a vitória por 3 a 2 sobre o Ayacucho-PER, nesta quinta-feira (07), o São Paulo aumentou seu bom retrospecto contra os clubes peruanos. Em 19 jogos disputados contra times do Peru, o Tricolor paulista só perdeu um. Ao todo, foram catorze vitórias e quatro empates, com a única derrota para o Binacional, por 2 a 1.TABELA> VEJA TABELA DA COPA SUL-AMERICANA E SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOSA partida, em questão, foi na Libertadores de 2020 durante a fase de grupos da competição. No jogo de ida, o São Paulo venceu por 5 a 1, com gols de Vitor Bueno, Brenner, Pablo e Arboleda, o que garantiu vantagem no jogo de volta, onde foi derrotado por 2 a 1, com gol de Pato.
A vitória mais recente contra uma equipe peruana foi na fase de grupos da Libertadores de 2021, contra o Sporting Cristal, por 3 a 0, com gols de Bruno Alves, Rojas e Vitor Bueno.
Ao todo, o São Paulo marcou 41 gols e sofreu apenas dez, tendo um saldo de gols de 31 positivos.
A equipe brasileira ficou invicta por 14 jogos seguidos e venceu seis partidas consecutivas, desde 1974, quando enfrentou o Defensor Lima pela Libertadores daquele ano.
Crédito: SãoPauloseguebomretrospectocontraclubesperuanos(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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