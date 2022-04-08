São Paulo segue com bom retrospecto contra clubes peruanos; veja

Com a vitória por 3 a 2 sobre o Ayacucho-PER, nesta quinta-feira (07), o São Paulo aumentou seu bom retrospecto contra os clubes peruanos. Em 19 jogos disputados contra times do Peru, o Tricolor paulista só perdeu um. Ao todo, foram catorze vitórias e quatro empates, com a única derrota para o Binacional, por 2 a 1.TABELA> VEJA TABELA DA COPA SUL-AMERICANA E SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOSA partida, em questão, foi na Libertadores de 2020 durante a fase de grupos da competição. No jogo de ida, o São Paulo venceu por 5 a 1, com gols de Vitor Bueno, Brenner, Pablo e Arboleda, o que garantiu vantagem no jogo de volta, onde foi derrotado por 2 a 1, com gol de Pato.