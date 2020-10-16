São Paulo se une a campanha para combate ao câncer de mama

O São Paulo, em parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a ONG “Meninas de Peito”, divulgou uma ação em combate ao câncer de mama, justamente por conta do “Outubro Rosa”.

Nas redes sociais, o clube indicou que as torcedoras poderão realizar mamografias e exames para a prevenção desse tipo de câncer, sendo que os atendimentos são feitos mediante agendamento prévio por meio do site do projeto “Marque Esse Gol”. Ao entrar no site, a torcedora clica em cima de seu clube e será direcionada a um questionário, para completar seus dados. Depois disso realizado, a equipe responsável liga para a confirmação e agendamento do horário.