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São Paulo se une a campanha para combate ao câncer de mama

Tricolor, em conjunto com outros clubes e a Federação Paulista de Futebol, divulga ação em combate à doença, justamente por conta do Outubro Rosa; confira como fazer exames...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 14:41

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 14:41

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo, em parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a ONG “Meninas de Peito”, divulgou uma ação em combate ao câncer de mama, justamente por conta do “Outubro Rosa”.
Nas redes sociais, o clube indicou que as torcedoras poderão realizar mamografias e exames para a prevenção desse tipo de câncer, sendo que os atendimentos são feitos mediante agendamento prévio por meio do site do projeto “Marque Esse Gol”. Ao entrar no site, a torcedora clica em cima de seu clube e será direcionada a um questionário, para completar seus dados. Depois disso realizado, a equipe responsável liga para a confirmação e agendamento do horário.
A iniciativa surgiu em 2015 após Cristiane Gambaré, referência no futebol feminino, conhecer a história de Nátali Araújo, diagnosticada com câncer de mama e que passou por todas as etapas conhecidas do tratamento. Integrante do Grupo “Meninas de Peito”, idealizou juntamente com a Cristiane o projeto que é realizado anualmente em outubro.

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