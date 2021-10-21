São Paulo se recupera e vence o Flamengo-SP pelo Paulista sub-20

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O sub-20 do São Paulo venceu a primeira na segunda fase do Campeonato Paulista sub-20. Jogando em Cotia, o time comandado por Alex derrotou o Flamengo-SP por 4 a 1, com gols de Facundo Milán, Pagé, Guilherme e Samuel. Breno descontou para o Flamengo-SP. O jogo começou com o São Paulo tomando conta das iniciativas. Facundo abriu o placar aos 11 minutos e Pagé ampliou aos 26. O meia Léo deu as assistências em ambos os lances, ajudando a construir o placar.

Na segunda etapa, o São Paulo continuou ditando o ritmo de jogo e marcou mais dois, com Guilherme, aos 24 e Samuel, com 31 minutos. Aos 46, Breno descontou para o Flamengo-SP.