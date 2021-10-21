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futebol

São Paulo se recupera e vence o Flamengo-SP pelo Paulista sub-20

Facundo Milán, Pagé, Guilherme e Samuel marcaram os gols do Tricolor na vitória por 4 a 1 sobre o Flamengo de Guarulhos. Time é o terceiro colocado, com três pontos...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 13:35

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 13:35

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O sub-20 do São Paulo venceu a primeira na segunda fase do Campeonato Paulista sub-20. Jogando em Cotia, o time comandado por Alex derrotou o Flamengo-SP por 4 a 1, com gols de Facundo Milán, Pagé, Guilherme e Samuel. Breno descontou para o Flamengo-SP. O jogo começou com o São Paulo tomando conta das iniciativas. Facundo abriu o placar aos 11 minutos e Pagé ampliou aos 26. O meia Léo deu as assistências em ambos os lances, ajudando a construir o placar.
Na segunda etapa, o São Paulo continuou ditando o ritmo de jogo e marcou mais dois, com Guilherme, aos 24 e Samuel, com 31 minutos. Aos 46, Breno descontou para o Flamengo-SP.
Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiO Tricolor integra o Grupo 15, ao lado de Capivariano, XV de Piracicaba e Flamengo de Guarulhos. No momento, o time #MadeInCotia soma três pontos, ficando na terceira colocação. O próximo compromisso do Sub-20 é na segunda-feira (25), às 16h (de Brasília), quando a equipe recebe o Athletico-PR no jogo de volta das quartas de final do Brasileiro.

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