Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda; Calleri e Rigoni seguem em processo de recuperação
futebol

São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda; Calleri e Rigoni seguem em processo de recuperação

O Tricolor voltar a treinar no CT da Barra Funda nesta terça-feira, mas ainda não conta com a dupla Calleri e Rigoni. Os dois argentinos seguem em recuperação física...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 19:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 19:12
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
Após a derrota diante do Red Bull Bragantino, no último domingo (24), pelo Brasileirão, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Finda pelo período da tarde nesta terça-feira (26). Entre as atividades, a sequência da dupla Rigoni e Calleri em suas recuperações trouxe expectativa para seus retornos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!​Juntos, Rigoni e Calleri treinaram em um dos gramados, separados do restante do elenco. Os dois ainda se recuperam de lesões na coxa e, portanto, fizeram exercícios específicos. Luan, outro lesionado, segue em tratamento no Reffis.
Os jogadores que estiveram em campo por mais de 45 minutos no jogo contra o Red Bull Bragantino fizeram um trabalho com bola, enquanto os reservas e os não relacionados participaram de um jogo-treino com o time sub-20.
Com a semana livre para os treinamentos, a comissão técnica pretende contar com Rigoni e Calleri para a partida do próximo domingo (31), contra o Internacional, pelo Brasileirão.
Sem contar com a dupla argentina, o ataque foi escalado com Luciano e Pablo, mas não conseguiu marcar, amargando a marca de 22 gols marcados, o segundo pior ataque do campeonato.Com a derrota, o Tricolor segue com 34 pontos, ocupando a 13ª posição do Brasileirão, apenas cinco pontos à frente da zona de rebaixamento. A distância para o G-6 é de sete pontos.
O São Paulo entra em campo no próximo domingo (31), diante do Internacional, às 18h15, no Morumbi, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lago do Parque Moscoso é esvaziado e peixes são retirados em Vitória
Imagem de destaque
Juninho, ex-prefeito de Cariacica, descobre tumor na cabeça após perder a esposa com câncer
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados