São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda; Calleri e Rigoni seguem em processo de recuperação

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Após a derrota diante do Red Bull Bragantino, no último domingo (24), pelo Brasileirão, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Finda pelo período da tarde nesta terça-feira (26). Entre as atividades, a sequência da dupla Rigoni e Calleri em suas recuperações trouxe expectativa para seus retornos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!​Juntos, Rigoni e Calleri treinaram em um dos gramados, separados do restante do elenco. Os dois ainda se recuperam de lesões na coxa e, portanto, fizeram exercícios específicos. Luan, outro lesionado, segue em tratamento no Reffis.

Os jogadores que estiveram em campo por mais de 45 minutos no jogo contra o Red Bull Bragantino fizeram um trabalho com bola, enquanto os reservas e os não relacionados participaram de um jogo-treino com o time sub-20.

Com a semana livre para os treinamentos, a comissão técnica pretende contar com Rigoni e Calleri para a partida do próximo domingo (31), contra o Internacional, pelo Brasileirão.

Sem contar com a dupla argentina, o ataque foi escalado com Luciano e Pablo, mas não conseguiu marcar, amargando a marca de 22 gols marcados, o segundo pior ataque do campeonato.Com a derrota, o Tricolor segue com 34 pontos, ocupando a 13ª posição do Brasileirão, apenas cinco pontos à frente da zona de rebaixamento. A distância para o G-6 é de sete pontos.