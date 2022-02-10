futebol

São Paulo se reapresenta nesta quinta; veja a programação

Elenco do Tricolor volta aos treinamentos na tarde de hoje no CT da Barra Funda. Clube já se prepara para a partida diante da Ponte Preta, no próximo domingo, em Campinas...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 11:00

LanceNet

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, na última quarta-feira (09), no Morumbi, o elenco do São Paulo se reapresentará na tarde desta quinta-feira (10), de olho na Ponte Preta, duelo que será disputado no domingo (13), às 20h30, no Moisés Lucarelli. Após o treinamento desta quinta, o time comandado por Rogério Ceni terá duas atividades, uma na sexta e outra no sábado, todas na parte da manhã.
No domingo, o elenco viaja para Campinas, local da partida contra a Macaca, válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni espera a evolução do quarteto que está no departamento médico: o zagueiro Walce, o volante Luan, o meia Patrick e o atacante Luciano. VEJA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO SÃO PAULO
Quinta-feira (10/02)Treino - TardeCT da Barra Funda
Sexta-feira (11/02)Treino - ManhãCT da Barra Funda
Sábado (12/02)Treino - ManhãCT da Barra Funda
Domingo (13/02)Ponte Preta x São Paulo Estádio Moisés Lucarelli - 18h306ª Rodada do Campeonato Paulista
Crédito: Elenco do São Paulo volta aos treinamentos nesta quinta-feira (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

