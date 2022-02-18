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futebol

São Paulo se reapresenta e se prepara para clássico contra o Santos

O Tricolor Paulista voltou a treinar nesta sexta-feira (18) pensando no clássico do próximo domingo, pelo Campeonato Paulista 2022...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 19:21

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2022 às 19:21
O São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira (18) no CT da Barra Funda, já se preparando para o clássico contra o Santos na Vila Belmiro, no próximo domingo (20).No treino de hoje, todos os jogadores que jogaram por mais de 45 minutos contra a Inter de Limeira, na última quarta-feira (17), passaram por atividades regenerativas na parte interna. Já o resto do elenco fez um trabalho mais técnico em campo.Na primeira parte do treinamento, Ceni separou a equipe em três grupos para uma atividade em campo reduzido. Logo após, fez outra atividade, agora usando os goleiros.Quanto a situação dos desfalques da equipe, Luan e Luciano seguiram no processo de pré-temporada, realizando uma parte do trabalho em grupo e o resto do processo individual. O meia Patrick, por sua vez, segue em observação e com os tratamentos dos fisioterapeutas.+ Veja a situação do São Paulo na tabela do Paulistão 2022O time volta a treinar pela última vez antes do clássico contra o Santos no próximo sábado (19), na parte da manhã.
Crédito: SãoPaulosereapresentaetreinaparaenfrentaroSantos(Reprodução/SãoPaulo

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