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São Paulo se reapresenta e Nikão retorna aos treinamentos; Colorado faz tratamento

Próximo desafio do Tricolor será nesta quinta-feira (12), contra o Juventude, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Barueri...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 14:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 14:24
Após ganhar folga na segunda-feira, o elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda, para dar sequência aos trabalhos visando o jogo decisivo contra o Juventude, pela Copa do Brasil. A principal novidade foi o retorno de Nikão, que se recupera de um trauma no tornozelo esquerdo e participou da primeira parte da atividade, mas ainda não deve jogar.
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Para o duelo, no entanto, o técnico Rogério Ceni tem uma preocupação: Andrés Colorado. O volante foi titular nos últimos dois jogos do time no Brasileirão, mas deixou o gramado do Castelão com dores na coxa direita ainda no primeiro tempo, e iniciou tratamento, mas é dúvida para o duelo desta quinta-feira (12), na Arena Barueri.
O zagueiro Miranda, que havia se queixado de dores no quadril, também trabalhou normalmente, sob o comando do técnico Rogério Ceni.
Após o aquecimento, os jogadores realizaram um trabalho técnico, de enfrentamento, troca de passe e finalização ao gol, em uma área delimitada do gramado. Na sequência, já usando toda a extensão do campo, Ceni fez ajustes táticos, e utilizando 11 contra 11.
O elenco ainda terá mais um treinamento nesta quarta-feira (11), quando encerrará sua preparação para o jogo contra o Juventude, que vale vaga nas oitavas de final. O primeiro confronto terminou empatado por 2 a 2.
Crédito: Nikãoestádevoltaaostreinos,masaindanãodeveatuar(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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