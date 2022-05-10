São Paulo se reapresenta e Nikão retorna aos treinamentos; Colorado faz tratamento

Após ganhar folga na segunda-feira, o elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda, para dar sequência aos trabalhos visando o jogo decisivo contra o Juventude, pela Copa do Brasil. A principal novidade foi o retorno de Nikão, que se recupera de um trauma no tornozelo esquerdo e participou da primeira parte da atividade, mas ainda não deve jogar.

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Para o duelo, no entanto, o técnico Rogério Ceni tem uma preocupação: Andrés Colorado. O volante foi titular nos últimos dois jogos do time no Brasileirão, mas deixou o gramado do Castelão com dores na coxa direita ainda no primeiro tempo, e iniciou tratamento, mas é dúvida para o duelo desta quinta-feira (12), na Arena Barueri.

O zagueiro Miranda, que havia se queixado de dores no quadril, também trabalhou normalmente, sob o comando do técnico Rogério Ceni.

Após o aquecimento, os jogadores realizaram um trabalho técnico, de enfrentamento, troca de passe e finalização ao gol, em uma área delimitada do gramado. Na sequência, já usando toda a extensão do campo, Ceni fez ajustes táticos, e utilizando 11 contra 11.

O elenco ainda terá mais um treinamento nesta quarta-feira (11), quando encerrará sua preparação para o jogo contra o Juventude, que vale vaga nas oitavas de final. O primeiro confronto terminou empatado por 2 a 2.