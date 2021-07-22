São Paulo se reapresenta de olho na recuperação no Brasileirão

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira (22), no CT da Barra Funda, depois da vitória por 3 a 1 sobre o Racing, na Argentina, que classificou o Tricolor às quartas de final da Taça Libertadores. Agora, o clube do Morumbi vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro, competição em que é o 16º colocado, com 11 pontos conquistados. O São Paulo tem pela frente o Flamengo, neste domingo (25), às 16h, no Maracanã.
A atividade contou com uma conversa de Muricy Ramalho, coordenador de futebol do Tricolor, com o atacante Marquinhos, que brilhou na Argentina pela competição continental, conforme divulgado nas redes sociais do São Paulo.
TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
A semana ainda deve ser agitada no São Paulo. O time tem mais dois treinamentos, na sexta e no sábado, dia em que viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. Além disso, o fora de campo também está movimentado, com negociações em andamento com o atacante Benedetto.