São Paulo se reapresenta de olho na estreia da Libertadores

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O São Paulo se reapresentou na manhã deste domingo (18), no CT da Barra Funda em preparação para a estreia na Libertadores da América, diante do Sporting Cristal (PER), às 21h30, fora de casa, pelo Grupo E.

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A atividade contou com os equipamentos da Libertadores, como a bola oficial do torneio, para que os jogadores já se acostumem com o material. Após o treinamento, o Tricolor segue para o Aeroporto de Guarulhos, onde viaja para Lima, em solo peruano.