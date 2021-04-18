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futebol

São Paulo se reapresenta de olho na estreia da Libertadores

Tricolor voltou aos treinamentos no CT da Barra Funda após a vitória sobre o Palmeiras. Depois da atividade, elenco viaja para Lima, onde enfrenta o Sporting Cristal, na terça-feira...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 12:37

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 12:37
Crédito: Divulgação
O São Paulo se reapresentou na manhã deste domingo (18), no CT da Barra Funda em preparação para a estreia na Libertadores da América, diante do Sporting Cristal (PER), às 21h30, fora de casa, pelo Grupo E.
Eder entrou na lista! Veja os jogadores que estrearam com gol pelo São Paulo neste século
A atividade contou com os equipamentos da Libertadores, como a bola oficial do torneio, para que os jogadores já se acostumem com o material. Após o treinamento, o Tricolor segue para o Aeroporto de Guarulhos, onde viaja para Lima, em solo peruano.
A tabela completa da Libertadores Os atletas fizeram treinamentos com bola e continuaram a preparação para a partida que começa a trajetória da equipe no torneio continental. Entre os desfalques para a partida, estão os laterais Igor Vinicius e Orejuela, o volante Hernanes e o meia Gabriel Sara, que seguem se recuperando de lesões musculares. Depois de chegar em Lima, o São Paulo vai fazer um treinamento na segunda-feira, em La Videna, na Federação Peruana de Futebol. Será a última atividade antes do jogo diante dos peruanos.

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