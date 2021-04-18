São Paulo se reapresenta de olho na estreia da Libertadores

O São Paulo se reapresentou na manhã deste domingo (18), no CT da Barra Funda em preparação para a estreia na Libertadores da América, diante do Sporting Cristal (PER), às 21h30, fora de casa, pelo Grupo E.
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A atividade contou com os equipamentos da Libertadores, como a bola oficial do torneio, para que os jogadores já se acostumem com o material. Após o treinamento, o Tricolor segue para o Aeroporto de Guarulhos, onde viaja para Lima, em solo peruano.
A tabela completa da Libertadores Os atletas fizeram treinamentos com bola e continuaram a preparação para a partida que começa a trajetória da equipe no torneio continental. Entre os desfalques para a partida, estão os laterais Igor Vinicius e Orejuela, o volante Hernanes e o meia Gabriel Sara, que seguem se recuperando de lesões musculares. Depois de chegar em Lima, o São Paulo vai fazer um treinamento na segunda-feira, em La Videna, na Federação Peruana de Futebol. Será a última atividade antes do jogo diante dos peruanos.