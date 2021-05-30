Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo se reapresenta de olho em estreia na Copa do Brasil

Tricolor tem duelo contra o 4 de Julho, do Piauí, fora de casa, pela pela terceira fase do torneio mata-mata, nesta terça-feira, às 21h30...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2021 às 15:28
Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC
O domingo foi dia de trabalho no São Paulo. Após o empate sem gols diante do Fluminense, na estreia do Campeonato Brasileiro, o time se reapresentou nesta manhã, no CT da Barra Funda, de olho na Copa do Brasil, quando encara o 4 de Julho-PI, na próxima terça-feira (01), às 21h30, fora de casa.
ATUAÇÕES: Volpi vive noite mágica e salva o São Paulo contra o Fluminense
Quem foi titular no duelo contra os cariocas, fez um trabalho físico no campo. Os reservas ou quem participou de parte do jogo, também trabalhou.
Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! A equipe de Hernán Crespo tem mais um treinamento nesta segunda-feira, antes da viagem para a partida. A tendência é que a equipe atue com uma equipe alternativa, até por conta da longa viagem e também pelo acúmulo de jogos, evitando um possível desgaste. A equipe espera seu primeiro título da competição de mata-mata nacional. Na edição passada, o Tricolor acabou sendo eliminado para o Grêmio, nas semifinais do torneio. O Palmeiras acabou sendo o campeão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Moradores dizem que a água suja vem de uma manilha que deságua na Praia da Guarderia
Vitória vai multar 8 imóveis na Praia do Canto por falta de ligação à rede de esgoto
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana 
Imagem de destaque
Quiche vegetariana: 3 receitas práticas e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados