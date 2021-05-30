São Paulo se reapresenta de olho em estreia na Copa do Brasil

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC

O domingo foi dia de trabalho no São Paulo. Após o empate sem gols diante do Fluminense, na estreia do Campeonato Brasileiro, o time se reapresentou nesta manhã, no CT da Barra Funda, de olho na Copa do Brasil, quando encara o 4 de Julho-PI, na próxima terça-feira (01), às 21h30, fora de casa.

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Quem foi titular no duelo contra os cariocas, fez um trabalho físico no campo. Os reservas ou quem participou de parte do jogo, também trabalhou.