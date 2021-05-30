São Paulo se reapresenta de olho em estreia na Copa do Brasil

O domingo foi dia de trabalho no São Paulo. Após o empate sem gols diante do Fluminense, na estreia do Campeonato Brasileiro, o time se reapresentou nesta manhã, no CT da Barra Funda, de olho na Copa do Brasil, quando encara o 4 de Julho-PI, na próxima terça-feira (01), às 21h30, fora de casa.
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Quem foi titular no duelo contra os cariocas, fez um trabalho físico no campo. Os reservas ou quem participou de parte do jogo, também trabalhou.
Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! A equipe de Hernán Crespo tem mais um treinamento nesta segunda-feira, antes da viagem para a partida. A tendência é que a equipe atue com uma equipe alternativa, até por conta da longa viagem e também pelo acúmulo de jogos, evitando um possível desgaste. A equipe espera seu primeiro título da competição de mata-mata nacional. Na edição passada, o Tricolor acabou sendo eliminado para o Grêmio, nas semifinais do torneio. O Palmeiras acabou sendo o campeão.