São Paulo se reapresenta de olho em duelo da Libertadores

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira de olho na partida diante do Rentistas, às 19h, no Uruguai, na próxima quarta-feira (12), pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores, chave que o Tricolor lidera com sete pontos.
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Depois de poupar os titulares no empate por 1 a 1 contra o Mirassol, Crespo deve ter o retorno de alguns titulares para o confronto, mas está em dúvida se vai colocar uma equipe mista, visando o jogo diante da Ferroviária, na sexta-feira, pelas quartas de final do Paulistão.
CONFIRA COMO TERMINOU A FASE DE GRUPOS DO CAMPEONATO PAULISTA! Uma das novidades para o confronto contra os uruguaios pode ser Orejuela, que vem evoluindo na recuperação de uma lesão no joelho. Com Daniel Alves machucado, o colombiano pode fazer sua estreia pela equipe do São Paulo. Ele não joga oficialmente desde dezembro, quando defendia o Grêmio. O São Paulo treina nesta terça-feira e logo depois viaja ao Uruguai. O time volta ao Brasil logo depois do jogo e já treina novamente na quinta-feira, visando a partida contra a Ferrinha.