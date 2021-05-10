São Paulo se reapresenta de olho em duelo da Libertadores

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira de olho na partida diante do Rentistas, às 19h, no Uruguai, na próxima quarta-feira (12), pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores, chave que o Tricolor lidera com sete pontos.

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Depois de poupar os titulares no empate por 1 a 1 contra o Mirassol, Crespo deve ter o retorno de alguns titulares para o confronto, mas está em dúvida se vai colocar uma equipe mista, visando o jogo diante da Ferroviária, na sexta-feira, pelas quartas de final do Paulistão.