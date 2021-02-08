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futebol

São Paulo se reapresenta de olho em confronto contra o Ceará

Pablo pode ficar com a vaga de Brenner, vendido ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 13:58

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 13:58
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, de olho no confronto contra o Ceará, na próxima quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Brenner entrou na lista: Veja as vendas mais caras da história do São Paulo
Sob o interino do técnico Marcos Vizolli, o elenco trabalhou aspectos técnicos e táticos para enfrentar o Vozão. A expectativa é que a nova comissão técnica não faça muitas mudanças na maneira do time atuar, exceto um maior cuidado na saída de bola.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃONa reta final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo precisa tomar cuidado com o alto número de jogadores pendurados. Pablo, Juanfran, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno e Igor Vinicius correm o risco de suspensão se levarem algum cartão. Vizolli terá que pensar no substituto para Brenner, vendido ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos. A tendência é que Pablo seja escolhido como titular.
Com isso, uma provável escalação para encarar o Vozão tem: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Pablo. O São Paulo é o quarto colocado do Brasileirão, com 58 pontos, oito a menos que o líder Internacional.

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