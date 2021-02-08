São Paulo se reapresenta de olho em confronto contra o Ceará

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, de olho no confronto contra o Ceará, na próxima quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Sob o interino do técnico Marcos Vizolli, o elenco trabalhou aspectos técnicos e táticos para enfrentar o Vozão. A expectativa é que a nova comissão técnica não faça muitas mudanças na maneira do time atuar, exceto um maior cuidado na saída de bola.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃONa reta final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo precisa tomar cuidado com o alto número de jogadores pendurados. Pablo, Juanfran, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno e Igor Vinicius correm o risco de suspensão se levarem algum cartão. Vizolli terá que pensar no substituto para Brenner, vendido ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos. A tendência é que Pablo seja escolhido como titular.